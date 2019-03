Heute ist internationaler Frauentag. Auch Apple feiert fleißig mit und hat einige kleinere Überraschung für die Nutzer parat. Gemeinsam mit Girls Who Code möchte man Frauen das Programmieren näherbringen und bietet dazu eine Reihe von Workshops an. Daneben veröffentlichte man einen neuen Kurzfilm zum Thema #GlobalFeminism auf YouTube, der in Zusammenarbeit mit Annie Lennox, The Circle & Apple Music entstand.