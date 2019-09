02.09.2019 - 12:12 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



02.09.2019 - 12:12 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Seit der Einführung im Jahr 2015 verkauft Apple mindestens zwei unterschiedliche Modellvarianten der Apple Watch. Für die High-End-Ausführung werden Edelstahl und Saphirglas verwendet, während die Sport-Version mit Aluminium-Gehäuse und gehärtetem Ion-X-Glas daherkommt. Letztere ist stärker für Kratzer und Risse anfällig. Für bestimmte Schadensfälle der Aluminium-Variante bietet Apple ab sofort ein neues Reparaturprogramm an.

Über das Wochenende kündigte Apple an, dass Nutzer der Apple Watch Series 2 und Series 3 unter „sehr selten Umständen“ ein neues Reparaturprogramm in Anspruch nehmen können. Wie das Unternehmen ausführt, kann es dazu kommen, dass sich in der Display-Rundung ein Riss bildet, der dann sogar um das gesamte Display herum verlaufen kann. Neben Apples Serviceteam sind auch autorisierte Service Provider dazu angehalten für das Programm qualifizierte Apple-Watch-Modelle kostenfrei zu reparieren.

Lesetipp iOS 13 gibt Hinweise auf Apples AR-Brille Schon seit Jahren geht das Gerücht um, dass Apple an einer AR-Brille arbeitet. Beispielsweise äußerte Apple-CEO Tim Cook mehrfach sein... mehr

Wie bereits erwähnt, sind nicht alle Modelle für das Reparaturprogramm qualifiziert. Laut aktuellem Stand können nur die Aluminium-Modelle der Series 2 und Series 3 sowie der zugehörigen „Nike+“-Sondermodelle in diesem Rahmen kostenfrei repariert werden.

Qualifizierte Modelle Serie & Modell Gehäusegröße Material & Farbe Verkaufsdaten Apple Watch Series 2 38 mm, 42 mm Aluminium: Space Grau, Gold, Rosegold, Silber September 2016 bis September 2017 Apple Watch Nike+ Series 2 38 mm, 42 mm Aluminium: Space Grau, Silber Oktober 2016 bis Oktober 2017 Apple Watch Series 3 (GPS) Apple Watch Series 3 (GPS+ Cellular) 38 mm, 42 mm Aluminium: Space Grau, Gold, Silber September 2017 bis September 2019 Apple Watch Nike+ Series 3 (GPS) Apple Watch Nike+ Series 3 (GPS+ Cellular) 38 mm, 42 mm Aluminium: Space Grau, Silber Oktober 2017 bis September 2019

(Horizontal Scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen)

Laut Apple dauert die Reparatur ungefähr fünf Werktage. Wenden Sie sich dazu an Apples Supportteam, um Ihre Optionen abzuwägen.

Anzeige