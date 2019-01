App Store von Apple so erfolgreich wie nie: 322 Millionen US-Dollar an Neujahr. Es gibt sie doch noch, die guten Nachrichten zu Apple. Diese stammt ebenfalls direkt vom Unternehmen selbst, das tags zuvor ja eine Gewinnwarnung veröffentlichte, die erste seit 2002. Dass aber Apples Servicegeschäft boomt möchte das Unternehmen doch verbreiten. Der App Store erzielte von Weihnachten bis Neujahr so viel Umsatz wie nie zuvor.