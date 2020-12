AirPods Max zu billig? Zahle 108.000 US-Dollar

Das russische Veredler Caviar, der auch schon ein goldenes iPhone vorgestellt hat, das mit Diamanten besitzt ist, hat sich nun die Kopfhörer AirPods Max vorgenommen. Die schon ohnehin teuren Kopfhörer sind durch die Veredelung praktisch unerreichbar teuer geworden.

Im Jahr 2021 sollen die AirPods Max Pure Gold für 108.000 US-Dollar auf den Markt kommen, teilte das Unternehmen mit. Die AirPods Max sollen in Weiß und Schwarz erhältlich sein. Die Ohrschalen selbst sind in Gold gehalten. Wie das genau zu verstehen ist, verriet Caviar noch nicht. Es gibt grundsätzlich mehrere Möglichkeiten. Die Kopfhörerschalen könnten vergoldet sein - das würde der Preis nicht hergeben.

Sie sind aus seltenem schwarzem Krokodilleder und reinem 750er Gold gefertigt. Die Caviar Airpods Max Golden Black vereinen nach Herstellerangaben "höchste Klangqualität und perfekte Harmonie von klassischem Luxus und Stil."

Die Schalen scheinen statt aus Kunststoff aus Gold gefertigt werden - dadurch würden sie sehr schwer. Auch wenn Gold mit 1.534 je Feinunze (31,103 Gramm) sehr teuer ist - wie schwer soll der Kopfhörer werden, damit er nicht bei der leichtesten Bewegung vom Kopf rutscht? Uns kommt das ganze etwas obskur vor.

