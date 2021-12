Airpods: Firmware-Update-Tool entwickelt – nur du bekommst es nicht

Apple Stores erhalten ein Werkzeug zum Aktualisieren der AirPods-Firmware. Auch die sogenannten Apple Authorized Service Provider erhalten Zugang zu einem neuen AirPods Firmware Updater Diagnose-Tool, berichtet Macrumors unter Berufung auf unternehmensinterne Quellen. Apple habe bereits ein Memo an die Zielgruppe verschickt, in der das Tool angekündigt wird. Leider werden ganz normale Anwender:innen wie ihr und wir das Tool nicht bekommen. Warum, ist nicht bekannt.

Das Tool ermöglicht es dem Bericht nach, die neueste Firmware auf die AirPods während eines Reparaturtermins aufzuspielen. Das soll vor allem eingesetzt werden, wenn aus irgendwelchen Gründen die automatische Aktualisierung fehlschlägt oder nicht möglich ist, weil die Kund:innen gar kein Apple-Gerät besitzen, mit dem das automatische Update möglich ist.

Apple gibt an, dass das Tool mit AirPods Pro mit einem kabellosen Ladegehäuse oder einem MagSafe-Ladegehäuse kompatibel ist. Es ist unklar, ob das Tool auch mit anderen AirPods-Modellen funktioniert, wie zum Beispiel mit AirPods der dritten Generation, die gerade erst auf den Markt kamen.

Wie überprüft man die aktuelle Firmware-Version der AirPods?

Die AirPods müssen mit dem iOS-Gerät gekoppelt sein. In den Einstellungen unter Allgemein wählt man dann den Unterpunkt Info aus und tippt darin den Menpüunkt AirPods an. In der Zeile Firmware-Version steht die gewünschte Information. Die Aktualisierung der AirPods lässt sich übrigens nicht verhindern, nach einer gewissen Zeit überspielt das angeschlossene iOS-Gerät automatisch an die gekoppelten Ohrhörer die neue Software – die Nutzer:innen müssen dazu keine Einwilligung geben.

Rückfrage

Würdest du deine AirPods gerne manuell updaten oder ist dir das egal? Schreibe gerne in die Kommentarfelder unterhalb dieser Nachricht deine Meinung!