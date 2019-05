16.05.2019 - 10:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



16.05.2019 - 10:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Bevor Apple und Qualcomm ihre Streitigkeiten beigelegt haben, sollte zunächst Intel ein 5G-Modem für das iPhone ab 2020 liefern. Für 2021/2022 sollte dann jedoch auf Apple-eigene Chips gesetzt werden. Doch mit dem Ende des Disputs wird Apple nun doch auf die Modems von Qualcomm setzen, wobei die Frage offenblieb, ob das Unternehmen dennoch an eigenen 5G-Modems forscht. Laut einem neuen Artikel von The Information sollte man eher später als früher mit einer Umsetzung rechnen.

Nachdem man gegen Qualcomm in zahlreiche Rechtsstreits zog, setzte Apple verstärkt auf Intel-Chips. Allerdings schienen die Ergebnisse nicht zufriedenstellend zu sein, sodass Apple damit begann an einem eigenen Modem-Chip zu forschen. Laut The Information sollen sich die Probleme mit den Intel-Chips nicht nur auf die mittlerweile abgekündigten 5G-Modems beziehen, sondern bereits bei der Bereitstellung der Chips für das iPhone XS, iPhone XS Max sowie iPhone XR soll es zur Frustration bei Apple gekommen sein.

Dem Bericht nach musste Intel Anfang 2017 die Modem-Reihe 7560 rund viermal überholen, damit Sie halbwegs mit den damals aktuellsten Qualcomm-Chips mithalten konnten. Dadurch verpasste man natürlich einige Fristen, während gleichzeitig zahlreiche technische Probleme auftraten. Hochrangige Apple-Manager wurden daher unruhig und Apples Hardware-Chef Johny Scrouji soll daher auch bei einem Meeting mit Intel gesagt haben, dass dies unter seiner Aufsicht bei Apple niemals passiert wäre.

Mittlerweile hat Intel den Geschäftsbereich für 5G-Smartphone-Modems aufgegeben und gab an, dass sich einige Interessenten für einen möglichen Kauf bereits gemeldet haben. Auch Apple soll sich unter den möglichen Käufern befunden haben. Jedoch hat das Unternehmen zunächst einen mehrjährigen Vertrag mit Qualcomm für 5G-Modems geschlossen, sodass ab kommenden Jahr ein 5G-iPhone erwartet wird.

Gleichzeitig soll aber auch Apple noch an möglichen Technologien forschen, um eigene 5G-Chips umzusetzen. Da man hier jedoch ein völlig neus Feld betritt, wird die Entwicklung länger dauern als zunächst gedacht. Frühere Berichte gingen nämlich von einer frühestens Veröffentlichung ab 2021 aus. Jedoch scheint nun wohl eine Umsetzung bis 2025 viel wahrscheinlicher.

Anzeige