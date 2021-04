Supergau: 533 Millionen Facebook-Nutzer bloßgestellt

Über die Osterfeiertage sind private Daten von über 500 Millionen Facebook-Nutzern veröffentlicht worden. Unbekannte haben die Daten in einem Hacker-Forum gepostet.

Identitätsdiebstähle befürchtet

Wer bisher dachte, die eigenen persönlichen Daten sind bei Facebook sicher, der wird nun eines besseren belehrt. Geburtstage, Telefonnummern, Echtnamen, Wohnorte, E-Mail-Adressen und biografische Informationen - all das ist jetzt in der Hand von Personen, die damit eigentlich nie in Berührung kommen sollten. Und mit solchen Daten lässt sich einiges anfangen, angefangen von Scherzanrufen bis hin zu Identitätsdiebstählen.

Wie Business Insider schreibt, sind die Daten frei verfügbar und stammen von Personen aus 106 Ländern, darunter über 32 Millionen Datensätzen von Nutzer:innen in den USA, 11 Millionen von Menschen in Großbritannien und 6 Millionen von Nutzer:innen aus Indien. Es ist davon auszugehen, dass auch die Daten von Nutzer:innen aus Deutschland dazu gehören.

Alte Sicherheitslücke bei Facebook

Gegenüber Business Insider erklärte Facebook, dass die Daten aus einer Sicherheitslücke stammen, die schon 2019 geschlossen wurde. Dennoch: Wie viele Menschen haben nach wie vor die gleichen Telefonnummer und sonstigen Daten? Es dürften jede Menge sein.

Facebook-Nutzer sollten aufpassen, dass sie kein Opfer von Phishing-Angriffen oder Social Engineering werden. Hacker spionieren dabei das persönliche Umfeld ihres Opfers aus - zum Beispiel mit solchen Daten, täuschen Identitäten vor oder nutzen Verhaltensweisen wie Autoritätshörigkeit aus, um geheime Informationen oder unbezahlte Dienstleistungen zu erlangen, Produkte zu verkaufen oder schlichtweg um die Opfer dazu zu bringen, ihnen Geld zu geben.

Sorgen solche Meldungen bei dir dafür, dass du von Facebook weggehst oder bleibst du dabei? Schreibe deine Ansicht gerne in die Kommentarfelder unterhalb dieser Meldung, wir sind sehr gespannt