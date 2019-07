23.07.2019 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Nach einem Bericht der Economic Daily News, die sich auf Informanten aus der Lieferkette von Apple bezieht, will das Unternehmen im Oktober das teuerste MacBook Pro aller Zeiten auf den Markt bringen.

Das neue MacBook Pro im ungewöhnlichen 16-Zoll-Format soll eine Auflösung von 3.072 x 1.920 Pixel aufweisen. Zum Vergleich: Das normale 15 Zoll große MacBook Pro kommt gerade einmal auf 2.880 x 1.800 Pixel.

Außerdem soll Apple für den Oktober auch neue MacBook Pro 13 Zoll und ein neues MacBook Air planen.

Was aber besonders verwundert ist die aggressive Preisgestaltung, die das 16-Zoll-MacBook Pro erfahren soll. Dem Bericht nach soll der Einstiegspreis bei 3.000 US-Dollar liegen. Das sind rund 2.700 Euro ohne Steuern oder etwa 3.200 Euro mit Mehrwertsteuer.

Was Apple alles in das Notebook einbauen will, um den Preis zu rechtfertigen, ist nicht bekannt, außer dass das Display die 3.000er Auflösung aufweisen soll. Natürlich ist anzunehmen, dass es auch die True Tone-Technik beherrscht, bei der die Farbtemperatur des Displays der der Umgebung angepasst wird. Welche Prozessoren, SSDs oder wieviel Speicher verbaut wird, ist ebenso unbekannt wie die Frage, welche Grafikkarte denn das Spitzenmodell zieren soll.

Ob die furchtbare Butterfly-Tastatur der aktuellen MacBook Pro auch in das 16-Zoll-Modell EInzug halten wird? Immerhin haben damit so viele Kunden Probleme, dass Apple für alle drei Generationen der Tastatur ein kostenloses Reparaturprogramm aufgelegt hat. Kunden können sich klemmende oder prellende Tasten in den Apple Stores austauschen lassen, wenn sie vorher einen Termin vereinbaren.

Das MacBook Pro 16 Zoll - ist das für euch interessant oder braucht ihr ein so großes Notebook nicht? Wir sind auf eure Meinung gespannt. Schreibt sie einfach in die Kommentare unterhalb des Artikels.

