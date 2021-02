Schnäppchen mit 90% Rabatt: Parallels Desktop 16, 1Password Family, uvm. im Bundle zum Sparpreis

Dabei sind die Anwendungen wie auch Parallels Desktop 16 selbst als Jahreslizenz enthalten. Mit diesen Lizenzen lassen sich auch bereits bestehende Abos verlängern. Damit machst du jetzt für kurze Zeit ein echtes Schnäppchen. Du musst aber schnell sein, den das Angebot gilt nur bis zum 1. März 2021.

Wir haben uns das Angebot einmal angesehen und erläutern am Ende des Beitrags, was die Apps an Funktionen bieten. Es gibt dabei neben Parallels Desktop selbst zwei Zusatz-Apps von Parallels (die Toolbox und Parallels Access für iOS oder Android) sowie acht Programme von anderen Entwicklern. Bei dem Gesamtpreis von 80 Euro ist es ein echter „No-Brainer“.

► Zum Angebot: Premium-Mac-App-Bundle mit Parallels Desktop 16



2 /2

Bestandskunden von Parallels, die noch eine ältere Version von Parallels nutzen beziehungsweise bei denen die Jahreslizenz bereits abgelaufen ist, erhalten das Upgrade-Angebot mit dem kostenlosen App-Paket zudem nochmals 30 Euro günstiger, also für nur 50 Euro. Bei allen Programmen ist eine Jahres-Lizenz enthalten, die sowohl für Neukunden als auch für Bestandskunden nutzbar ist - bis auf eine Ausnahme.

Parallels 16 inklusive vieler Top-Apps wie etwa 1Password

Das gilt im Übrigen im Grunde auch für die enthaltene 1Password-Familien-Lizenz, auch wenn es da etwas komplizierter ist. Falls du 1Password bereits nutzt, kannst du dich an support@1password.com wenden, das Team hilft weiter. Du sendest dafür deinen Aktivierungsschlüssel aus der Kaufbestätigungs-E-Mail von Parallels und bekommst vom 1Password-Team einen Rabatt gewährt, um die Verlängerung durchzuführen. Einfach mit der Lizenz verlängern funktioniert hierbei nicht, ist aber auch kein Problem.

Das Parallels Premium Mac App-Paket enthält:

Parallels Desktop für Mac: Mit Parallels Desktop für Mac lassen sich Windows, Linux und andere Betriebssysteme auf dem Intel-Mac ohne Neustart ausführen.

Parallels Toolbox für macOS oder Windows: Ob Festplatte säubern, Internet-Video herunterladen oder Präsentation ohne Ablenkung halten: Parallels Toolbox ist eine All-in-One-Lösung mit mehr als 30 Tools, die gängige Aufgaben auf einem einzigen Klick vereinfachen. Ein Jahresabonnement ist inbegriffen.

Parallels Access für iOS oder Android: Remote auf bis zu fünf Computer zugreifen und dabei über einen beliebigen HTML5-Webbrowser arbeiten? Oder auf eine unbegrenzte Anzahl von iPads, iPhones oder Android-Tablets und -Telefonen zugreifen? Kein Problem mit Parallels Access. Ein Jahresabonnement ist inbegriffen.

MindManager für Mac 13: Erfassen, organisieren, verwalten und teilen von geschäftskritischen Informationen – noch einfacher und effizienter mit MindManager für Mac 13. Damit lassen sich ungeordnete Gedanken und Daten in dynamische, visuelle Karten, Diagramme oder Matrizen verwandeln. Ein Jahresabonnement ist inbegriffen.

1Password Families: 1Password ist eine sichere und einfache Lösung, um Passwörter, Kreditkarteninformationen und andere sensible Daten zu schützen. 1Password merkt sich Passwörter, schützt sensible Daten und übernimmt die Anmeldung auf den Lieblingswebseiten mit nur einem Klick automatisch. 1Password Families (einjähriges Abonnement) gilt für fünf Familienmitglieder. Nur für neue 1Password-Kunden gültig (siehe weiter oben)!

Fantastical Premium: Die Kalender- und Tasks-App für Mac, iPad, iPhone und Apple Watch bietet viele Funktionen: Darunter Termine, To-Dos, das aktuelle Wetter, Terminvorschläge, sofortige Teilnahme und schnelle Erstellung von Telefonkonferenzen, Widgets und vieles mehr. Ein Jahresabonnement ist inbegriffen.

Octopus.do Pro: Erlaubt es eigene Sitemaps zu erstellen, Notizen und Wireframes hinzuzufügen, Seiteninhalte zu spezifizieren und vieles mehr. Die Sitemaps lassen sich als PDF und PRINT exportieren und für die Zusammenarbeit in Teams nutzen. Ein Jahresabonnement ist inbegriffen.

Intego Mac Internet Security X9: Die Mac-Antiviren- und Firewall-Software enthält zwei der meistverkauften Sicherheitsprodukte, die Mac Rechner vor Malware und Netzwerkangriffen schützen: VirusBarrier X9 und NetBarrier X9. Zusammen sorgen sie für den Schutz vor Adware, Malware und unbekannten Anwendungen, die versuchen, sich Zugriff das System zu verschaffen. Ein Jahresabonnement ist inbegriffen.

Acronis True Image 2021 Premium: Der umfassende Schutz für das digitale Leben: Datensicherheit bei Hardware-Ausfall, verlorenen oder gestohlenen Geräten sowie Schutz vor den neuesten Cyberangriffen. Die Software schützt Fotos, Dateien, Anwendungen, Systeme und Geräte – über eine intuitive Benutzerschnittstelle, auf die von überall aus zugegriffen werden kann. Sie vereint zuverlässiges Backup und fortschrittlichen Malware-Schutz in einer Lösung mit vollem Funktionsumfang. Ein Jahresabonnement ist inbegriffen.

Pocket Premium: Speichert Artikel, Videos und Geschichten von jeder gewünschten Publikation, Seite oder App. Pocket Premium bietet einen werbefreien Raum, um sich Inhalte im eigenen Tempo anzueignen und aufzubewahren - ohne Ablenkung, offline und auf jedem Gerät. Ein Jahresabonnement ist inbegriffen.

Gravit Designer PRO: Gravit Designer ist eine voll funktionsfähige Designsoftware für Vektorgrafiken, die auf sämtlichen Plattformen funktioniert. Die schnellen und flexiblen Tools sind auf professionelle Designer zugeschnitten. Nutzer profitieren von unbegrenztem Cloud-Speicher, fortschrittlicher Typografie, präzisem und nicht-destruktivem Objektstyling, vielseitigen Import- und Exportoptionen, plattformübergreifender Funktionalität, Sharing-Funktionen und mehr. Ein Jahresabonnement ist inbegriffen.

► Zum Angebot: Premium-Mac-App-Bundle mit Parallels Desktop 16