Meross Doppelpack LED-Glühbirnen mit HomeKit für kurze Zeit für nur 25 Euro

Rund 25 Prozent Rabatt gibt es jetzt im Schnitt auf die verschiedenen smarten Leuchtmittel von Meross. Besonders lohnt sich dabei das Set aus zwei E27-LED-Birnen in Warmweiß. Das Set kostet als Blitzangebot nur 18 Euro - es endet aber noch heute, am 20. Januar 2021, um 22 Uhr. Diese Version der Meross-Glühbirne ist dimmbar und lässt sich über Alexa, Google Home oder SmartThings ansteuern.

Wer stattdessen lieber auf HomeKit setzt, kann ebenfalls richtig viel sparen. Dank des Rabattcodes 2UDFEWDP und dem voreingestellten Gutschein (man muss nur noch den Haken auf der Angebotsseite beim Gutschein setzen) sinkt der Preis hierfür von 33 auf 25 Euro für einen Doppelpack. Der Unterschied zum ersten Angebot ist nur, dass sich diese LEDs auch per Siri steuern lassen.





Die Leuchtmittel gibt es auch als Vierer-Set, dann derzeit ab 49 Euro (8 Euro Coupon lässt sich auch hier durch anklicken aktivieren). Die Angebote kann man zudem noch mit den derzeit reduzierten Alexa-Lautsprechern kombinieren. So bekommst du jetzt schon für 68 Euro einen HomeKit-fähigen Doppelpack mit einem Echo Dot, oder zahlst min Kombination mit einem Viererpack und dem Echo Dot dann 92 Euro.

Siri, Alexa und Google

Dank Siri-Support und HomeKit-Kompatibilität funktionieren die LEDs direkt ohne große Einrichtungsarbeit und lassen sich per Sprache steuern. Die Meross LED-Lampen wechseln dabei auf Zuruf die Farbe oder die Intensität („Hey Siri, stell die Lampe auf blau“). Du kannst Timer programmieren und jederzeit per App oder einem Sprachassistenten die Lampen an- und ausschalten.

Bei Amazon wird für Meross-LEDs jetzt für kurze Zeit ein Coupon angeboten, mit dem es die gestaffelten Rabatte gibt.

