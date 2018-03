Stellt Apple auf der WWDC 2018 seine AR-Brille vor? (Bild: Apple)

AR-Brille von Apple auf WWDC 2018? Apples Grafiken für die Entwicklerkonferenz geben oft subtile Hinweise darüber, was im Sommer gezeigt wird. Vor diesem Hintergrund möchte ich gerne darüber spekulieren, was Apples aktuelle Grafik versucht zu verraten. Ganz klar ist das reine Spekulation. Aber zu der möchte ich Sie herzlich einladen. Denn auch Ihre Meinung interessiert uns. Was denken Sie, präsentiert Apple auf der Entwicklerkonferenz?

Als Apple kürzlich bekannt gab, dass die WWDC 2018 vom 4. bis 8. Juni stattfindet, veröffentlichte das Unternehmen zeitgleich eine passende Grafik.

Zeigt Apple auf der WWDC 2018 die AR-Brille?

Als ich gestern die Grafik zum ersten Mal gesehen habe, tauschte ich mich sofort mit Kollegen aus und formulierte eine Idee. Denn wenn man genauer hinsieht, erkennt man auf Apples WWDC-2018-Grafik lauter Elemente aus der Benutzeroberfläche von iOS.

Der Unterschied zum herkömmlichen „Flat Design“ wird sofort sichtbar. Als hätte Apple die Schieberegler, Icons und andere UI-Elemente in 3D abgebildet. Da ich ein neugieriger Mensch bin, probierte ich schon dutzende ARKit-kompatible Apps aus. Allen gemeinsam ist ein „Darstellungsstil“, der demjenigen auf Apples WWDC-Grafik ähnelt. Die Objekte in der „erweiterten Realität“ Apples verfügen alle über einen modernisierten Michelin-Männchen-Charme. Besonders gut kann man das auch seit kurzem in Pokémon GO erleben. Wenn nun der Hersteller eine AR-Lösung vorstellt, und dazu eine passende Benutzeroberfläche kreiert, würde er vermutlich die GUI-Elemente in 3D anbieten?

Das würde natürlich Apples Idee vom „Flat Design“ widersprechen. Doch es wäre tatsächlich ergonomisch die sinnvollste Variante. Auch wenn Fotos von Objekten in der realen Welt nur eine 2D-Abbildung sind. Unsere Vorstellung kennt Perspektive und Entfernungen. Es wäre vermutlich „intuitiver“ auf in der Augmented Reality auf einen 3D-Button zu drücken, bei dem man weiß, wo er anfängt und aufhört.

Gerüchte gibt es schon länger

Nicht nur Tim Cook betont ständig, dass AR bei Apple eine Zukunft hat. In der Gerüchteküche gab es mehrere Hinweise, dass Apple an einer „AR-Brille“ arbeitet. Im Januar hieß es, das Unternehmen habe sich mit Lieferanten getroffen, um eine AR-Brille zu bauen. Apple tätigte zudem passende Investitionen in eMagin und dessen Mikrodisplays oder das AR/VR-Start-up Vrvana. Zudem gab es Hinweise über rOS (für Virtual- und Augmented-Reality-Anwendungen).

Ich selbst bin der Meinung, dass Augmented Reality eine wichtige Rolle spielen wird, und habe das auch so formuliert. Ich kenne auch die virtuelle Realität. Doch die ist nicht so allgegenwärtig. Augmented-Reality-Anwendungen werden auch in der Industrie, Medizin, Wissenschaft und so fort genutzt. Insellösungen kommen dort schon heute zum Einsatz.

Wann kommt die AR-Brille von Apple?

Selbst wenn Apple seine AR-Brille nicht auf der WWDC 2018 vorstellt, glaube ich doch, dass das Projekt irgendwann realisiert wird. Es könnte durchaus sein, dass Apple es frühzeitig Entwicklern aus dem Umfeld der Industrie und Wissenschaft zur Verfügung stellt, damit diese entsprechende Applikationen dafür entwickeln können.

Bekommt iOS 12 ein neues Design?

Gesetzt den Fall, Apple stellt seine AR-Brille doch nicht auf der WWDC 2018 vor, kann ich mir sehr wohl vorstellen, dass der iPhone-Hersteller ein neues Design in iOS 12 einführt. Mit dem iPhone X hat Apple bereits einen Umbruch eingeläutet. Ende 2018 kommen weitere Smartphones mit OLED-Display auf den Markt. Die erfordern ein Umdenken, ähnlich wie es beim Wechsel von iOS 6 zu iOS 7 der Fall war.

Nun interessiert mich aber, was Sie denken.

