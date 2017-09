Die erweiterte Realität ist da. Warum sollten Sie sich mit der Augmented Reality (AR) befassen? Nun, zum Beispiel, weil Sie dann einen eigenen Hausdrachen Ihr Eigen nennen können, oder Plattformspiele mal aus einer völlig neuen Perspektive erleben. Aber das ist nur der spielerische Umgang mit der Zukunft; Es ist noch nicht alles perfekt, aber vieles deutet das Potenzial an, das diese Technologie birgt. Indem Sie sich jetzt Ihr iPhone oder iPad schnappen und darauf AR-Apps installieren, lernen Sie eine neue Facette der Wahrnehmung bewusster kennen, der Sie unterbewusst vermutlich jeden Tag begegnet sind.

Die Welt wird bunter mit „Meine kleine Raupe AR“ (Bild: Apple)

Da ist das Bild der Realität, das wir über den Bildschirm wahrnehmen. Statt auf einem Konzert der Musik zu lauschen, blicken wir auf den Touchscreen, um möglichst die beste Aufnahme davon zu machen. Und nun sagt dieser Kerl, genau in dieser künstlich vermittelten Realität des Bildschirms, sollen wir uns noch öfter aufhalten? Ja, das sage ich. Denn: Ich glaube fest daran, dass Smartphones in ein paar Jahren in den Hintergrund treten werden, und spezielle Geräte, sogenante „Augmentation Devices“, an Ihre Stelle. Das klingt wie Science-Fiction? Das hat sich mit Google Glass vor Jahren schon angedeutet.

Probieren von Augmented Reality geht über Studieren

Tatsächlich möchte ich hier niemanden in die AR-Sucht treiben. Und es geht auch nicht darum, sich unbedingt einen AR-Drachen ins Haus zu holen. Vielmehr geht es mir darum, dass jetzt ein Zeitpunkt gekommen ist, an dem meiner Meinung nach eine zukünftige Technologie sich langsam aber stetig Bahn bricht. Gerade jetzt haben so viele von uns die einfache Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen, und es tut nicht weh.

Dinosaurier auf den Basketball-Platz zaubern Sie mit Monster Park: Dinosaurier Welt (Bild: Apple)

Als ich sieben Jahre alt war, bekam ich meinen ersten PC geschenkt, mit Röhrenmonitor. Der war vor allem zur Datenverarbeitung geeignet. Dass ich mich als Siebenjähriger trotzdem für die Technologie begeistern konnte, liegt daran, dass da etwas Neues war. Viel wichtiger aber als das, was ich über die Jahre damit angefangen habe, war die Medienkompetenz, die ich schon so früh entwickeln konnte. Für mich sind heute Benutzeroberflächen von Computern so eingängig, als würde ich ein Buch lesen und Seiten umblättern. Ich kenne und Sie kennen vielleicht Leute, für die jedes Programm aufs Neue eine Herausforderung darstellt. Für mich ist eines wie das andere. Indem ich die Möglichkeit hatte, mich schon so früh mit PCs auseinander zu setzen, bin ich nun in der technologisierten Welt von heute zu Hause. Doch wir kennen auch diejenigen, die das nicht sind und sich von genau dieser Welt abgehängt fühlen. Noch etwas: PCs waren teuer, ein iPhone SE, mit dem Sie bereits prima in Apples AR-Welt einsteigen können, gibt es für 300 Euro oder weniger.

Der Hausdrach aus AR Dragon hat auf dem Magic Keyboard Platz genommen (Bild: Alexander Trust)

Medienwandel wird kommen

Das gleiche Phänomen steht uns meiner Meinung nach noch einmal ins Haus, nämlich beim Weg in die erweiterte Realität. Verstehen Sie mich nicht falsch, es gibt da auch noch die „Virtual Reality“, die ist auch schön, ich hab sie selbst schon ausprobiert. Aber die ist in sich abgeschlossen. Sie vermittelt eine einmalige Erfahrung. Das ist, als wenn Sie ins Kino gehen, oder einen Fallschirmsprung machen. Beides ist irgendwann vorbei und Sie gehen wieder nach Hause. Die erweiterte Realität hingegen erfordert von uns eine dauerhafte Aufmerksamkeit, weil Sie ständig da sein wird.

Die Gelegenheit mit iOS 11 beim Schopfe packen

Apple hat mit der Veröffentlichung von iOS 11 dafür gesorgt, dass diese interessante Technologie Zugang zum Massenmarkt findet, oder? Ja und Nein. Denn: Augmented Reality (AR) ist schon wesentlich älter und Android-Nutzer haben, wie auch iPhone- und iPad-Besitzer, schon jahrelang die Möglichkeit gehabt, sich damit auseinanderzusetzen. Dann aber nur mit Insellösungen, die einzelne Entwickler präsentierten. Nun können Sie AR hautnah erleben, sofort. Laden Sie einfach passende Apps herunter. Wenn Sie dann ein Puzzlespiel wie Flat Pack mitten in den Raum projizieren und dann, um darin weiter zu kommen, um das Spielfeld herumgehen müssen, dann ist das, als würden Sie Tanzen lernen. Es ist eine völlig neue Erfahrung, die Sie auf das vorbereitet, was da noch kommt.

Screenshot zeigt Kidu: A Relentless Quest auf dem eigenen Bürostuhl (Bild: Alexander Trust)

AR-Brille von Apple macht uns wieder zum Mittelpunkt

Denn auch Apple arbeitet an einer AR-Brille, ähnlich Google Glass. Die soll dann aber für den Massenmarkt tauglich sein. Diese und ähnliche Produkte werden „uns“ dann wieder zum Mittelpunkt des Geschehens machen. Stellen Sie sich vor, wie das sein wird, wenn Sie das Smartphone beiseite legen können. Heute können Sie das schonmal ausprobieren, mit den vielen neuen AR-Apps im App Store. Sie werden sehen, dass es eine neue Erfahrung ist, an die man sich gewöhnen muss. Deshalb mein Ratschlag: Je eher Sie damit umgehen, desto besser kennen Sie sich später damit aus.