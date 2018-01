12.01.2018 - 21:10 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple-Vertreter trafen sich einem Bericht nach mit Zulieferern, die die Art von Teilen herstellen, die für den Bau von Augmented-Reality-Brillen notwendig sind. Das sind großartige Neuigeiten für alle, die auf eine AR-Brille von Apple gehofft haben. Das Treffen soll diese Woche auf der CES 2018 in Las Vegas stattgefunden haben.



Apple scheint nun konkrete Pläne für den Bau einer eigene AR-Brille zu haben. Anders kann es nicht interpretiert werden, dass sich hochrangige Vertreter des Unternehmens mit Lieferanten für Bauteile für eine solche Brille getroffen haben. Das berichtet Bloomberg News. Dabei sollen vor allem Lieferanten für Akkus und Displays kontaktiert worden sein.

Der Bericht enthält keine zusätzlichen Details zu den Treffen oder zu dem, was besprochen wurde, aber es ist klar, dass eines Tages die so genannte "Applebrillen" Realität wird. Bisher hatte Apple immer gesagt, dass die Qualität der Bauteile noch nicht so gut sei, dass man damit ein Produkt bauen wolle. Dabei bezog sich Apple vor allem auf die Displays. Offenbar hat sich dies durch den technischen Fortschritt nun geändert. Bloomberg News hatte bereits berichtet, dass Apple an einem Augmented Reality Headset arbeitet, das 2020 auf den Markt kommen könnte.

Eine frühe Version soll über ein Display, einen eingebauten Prozessor und ein Betriebssystem mit der Bezeichnung "rOS" für "Reality Operating System" verfügen, aber es wird angenommen, dass es viele Prototypen gibt, die alle etwas anderes können und noch nicht entschieden sei, welche Features die Apple-Brille beherrschen muss. Die Brille soll angeblich per Siri-Sprachaktivierung und Kopfgesten genutzt werden können, aber auch ein Touchpad an den Brillenbügeln werde getestet.



Aber was könnte der Nutzer mit einer solchen Brille anfangen? Es gibt eine Reihe von Anwendungen, von der Kartendarstellung bis hin zur Texterstellung, virtuelle Besprechungsräume und 360-Grad-Videowiedergabe, die dafür in Frage kommen. Eventuell wird es auch einen eigenen App Store für entsprechende Anwendungen geben, über den Nutzer Inhalte herunterladen können, genau wie für iOS, die Apple Watch, Apple TV und macOS. Angeblich verwenden Apples-Softwareingenieure für ihre Tests HTC Vive Headsets.



Ein Augmented Reality-Headset ist eines von mehreren Projekten, an denen ein Team von Apple Software-Ingenieuren unter dem Codenamen "T288" in Cupertino und Sunnyvale arbeiten soll. Das gleiche Team hat Berichten zufolge an Apples ARKit-Plattform für iPhone und iPad gearbeitet. Apple Chef Tim Cook hatte wiederholt sein Interesse an Augmented Reality bekundet, aber gleichzeitig betont, dass ein solches Headset noch viele Jahre in der Entwicklung verbringen müsste.

Apple übernahm den Augmented Reality Headset-Herstellers Vrvana und das deutsche Eye-Tracking-Unternehmens SensoMotoric, um an deren Know-How zu kommen. Es ist jedoch immer noch möglich, dass die Produktentwicklung abgebrochen wird, weil sich die Idee als Sackgasse erwies.