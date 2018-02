Bislang hat Apple seine Pläne rund um ein Augmented-Reality-Headset oder gar ein eigenes Virtual-Reality-Headset gehütet. Doch das ist nun wohl vorbei. Denn nun hat das US-Unternehmen eMagin einen Hinweis veröffentlicht, veröffentlichen müssen. Die US-Börsenaufsicht wurde über Investitionen anderer Firmen informiert.

eMagin selbst hat bislang sogenannte Mikrodisplays für das Militär oder Institutionen der Gesundheitsbranche gefertigt. Das Hauptprodukt des Unternehmens sei ein Mikrodisplay mit 2048 x 2048 Bildpunkten.

Aus der Börseninformation geht hervor, dass es nun in Partnerschaft mit anderen Unternehmen die Serienfertigung von Produkten für AR- und VR-Brillen/-Headsets in Angriff nimmt.

„We entered into strategic agreements with multiple Tier One consumer product companies for the design and development of microdisplays for consumer head mounted devices and, together with these companies, negotiated with mass production manufacturers for higher volume production capabilities“.