09.03.2017 - 22:11 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Der französische Autobauer Renault will ab April 2017 in seinen neuen Fahrzeugen Apple CarPlay unterstützen. Auch Android Auto wird über die Zusatzoption R-Link 2 in den Modellen Megane, Scenic und Talisman unterstützt.



09.03.2017 - 22:11 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: poolie/CC BY 2.0)

Wer sich einen Renault kaufen will, sollte vielleicht noch bis April warten. Ab dann wird in zahlreichen Modellen CarPlay von Apple unterstützt. Betroffen sind die Modelle Megane, Scenic und Talisman.

Der Kunde muss mit der Zusatzoption R-Link 2 ein Online-Multimediasystem ordern, sofern es nicht im Serienumfang enthalten ist. Die eingebauten Infotainmentsysteme sind auch mit Googles Android Auto kompatibel. Alles

Ob CarPlay auch in den Modellen Clio oder Captur eingebaut wird, ist nicht ersichtlich. In diesen Fahrzeugen wird R-Link Evolution verbaut, was lediglich Android Auto unterstützt.

Lesetipp Lässt sich CarPlay nachrüsten? Mercedes-Benz hat weitere Informationen zu Apples CarPlay zur Verfügung gestellt. So soll der deutsche Automobilhersteller an einer... mehr

Nicht nur Renault sondern auch zahlreiche andere Anbieter unterstützen CarPlay. Anlässlich des Genfer Automobilsalons wurden zum Beispiel der Honda Civic und der Porsche 911 GT3 und einige Jeep-Modelle mit CarPlay angekündigt. Es gibt mittlerweile auch einige Nachrüstlösungen für Apples Auto-iPhone-Integration.

Ende 2016 listete Apple bereits 200 kompatible Fahrzeugmodelle, mittlerweile müssten es eigentlich ein paar mehr geworden sein, doch Apple scheint die Seite nicht kontinuierlich zu pflegen. Renault kommt selbst auf der deutschen Website zu CarPlay überhaupt nicht vor.

Bild: poolie/CC BY 2.0