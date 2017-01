06.01.2017 - 09:15 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Bereits vor einigen Jahren kündigte Apple das leicht zu bedienende CarPlay für Infotainment-System in Fahrzeugen an. Die Unterstützung der Autohersteller hielt sich jedoch lange Zeit in Grenzen und kommt gerade erst in Schwung. Apple hat den Dienst seitdem verbessert und erlaubt nun auch die kabellose Verbindung. Jedoch ist diese derzeit nur in verschiedenen BMW-Modellen verfügbar. Glücklicherweise kann man dies auch in anderen Modellen mit dem neuen Alpine-Infotainment-System nachrüsten.



Im Gegensatz zu den meisten Infotainment-Systemen der Autohersteller ist CarPlay einfach und intuitiv zu benutzen, da Apple die typsiche Bedienoberfläche des Smartphones perfekt für das größere Display angepasst hat. Leider gibt es nur wenige Automodelle, die das System unterstützen, und noch weniger – nur der aktuelle BMW-Modelle –, die dies auch kabellos tun. Alpine möchte das jetzt ändern und hat ein neues CarPlay-Infotainment-System vorgestellt, das sich ganz einfach nachrüsten lässt.

Alpines neuer iLX-107-Receiver besitzt ein großes 7-Zoll-Display mit Touchfunktionalität, LED-Rückbeleuchtung und natürlich AM/FM-Radio. Schon im Februar soll es für etwa 900 US-Dollar verfügbar sein, wobei die Preis je nach Händler auch darunter liegen können.

Daneben bietet man fünf weitere CarPlay-Systeme an, die später nachgerüstet werden können. Deren Bildschirmgröße variiert von 7 Zoll bis 9 Zoll und entsprechend unterschiedlich fallen die Preise aus. Diese starten bei 900 US-Dollar und können je nach Modell auf bis zu 4.000 US-Dollar steigen.

Es gibt natürlich noch andere Hersteller für CarPlay-System wie Pioneer, Kenwood, JVC, JBL, Sony und Co. Allerdings bietet diese (noch) keine Unterstützung für die kabellose Verbindung zwischen iPhone und dem System an, sodass man stets auf ein übliches Lightning-Kabel zurückgreifen muss.