27.02.2017 - 12:13 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Während Apple bereits vor Jahren den Startschuss für sein iOS-basiertes CarPlay-Overlay in Fahrzeugen gegeben hat, kommt erst im letzten halben Jahr wieder richtig Schwung in die Thematik. Nun gesellen sich weitere Modelle von Jeep und Porsche zu dem ausgewählten Kreis an unterstützenden Fahrzeugen hinzu. Bei letzterem Hersteller wird das neue Modell gleichzeitig ein großer 12,3-Zoll-Touchscreen eingeführt.



27.02.2017 - 12:13 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Mit dem 2017er Jeep Compass wird das Unternehmen sowohl CarPlay als auch Android Auto unterstützen. Allerdings gibt es bei dem kompakten SUV eine kleine Feinheit, die man bei der Bestellung beziehungsweise Konfiguration beachten sollte. Für CarPlay muss eine 7- oder 8,4-Zoll-Konfiguration des Uconnect-Infotainment-Systems ausgewählt werden. Daneben bietet Jeep nämlich auch ein 5-Zoll-Display an, welches jedoch Apples und Googles Software nicht unterstützt.

Lesetipp 22 iPhone-Tricks, die nicht jeder kennt Das iPhone samt iOS gibt es nun schon seit neun Jahren. Vor allem in den vergangenen Jahren hat sich vor allem beim Betriebssystem viel getan,... mehr

Bei Porsche sieht dies etwas anders aus. Dort stattet man den 2018er Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid nämlich mit einem sehr großen Touchscreen aus, der zu den größten unterstützen CarPlay-Displays auf dem Markt zählt. Kein Wunder. Der deutsche Autobauer möchte den neuen Panamera als Vorzeigemodell der Modelllinie präsentieren. Mit 12,3 Zoll ist der Bildschirm zwar noch deutlich kleiner als das 17-Zoll-Display im Tesla Model S, bietet aber CarPlay-Unterstützung. Passend zur Integration von Apples Infotainment-Overlay bietet Porsche für das neue Modell die „Porsche Connect"-App an, über die sich dann Ladefunktionen steuern lassen können. Interessanterweise steht diese nicht nur auf dem iPhone, sondern auch auf der Apple Watch zur Verfügung.

Während beim Jeep Compass weder Informationen zum Preis noch zur Veröffentlichung bekannt sind, soll der Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid in der Standardvariante bei knapp 186.000 Euro starten. Das Executive-Modell startet sogar erst bei 199.000 Euro. Unklar ist auch, ob die Modelle auch drahtlos mit CarPlay genutzt werden können.