Viele Vorbesteller des iPhone 7 (Plus) in Diamantschwarz mussten sich damit zufriedengeben, dass sie ihr neues Apple-Smartphone nicht rechtzeitig zur Veröffentlichung am vergangenen Freitag erhalten würden. Die Nachfrage war einfach zu groß. Doch während die Wartezeit anstieg, gibt es nun positive Neuigkeiten. Offenbar werden manche Vorbesteller früher beliefert als angenommen.

iPhone 7 und iPhone 7 Plus (Bild: Apple)

Apple hat für den neuen iPhone-7-Release angekündigt, man werde ein anders Distributionsnetz nutzen als bislang. Wie sich dies genau ausdrückt ist unklar. Doch nun macht eine Meldung aus Kanada auch anderen Vorbestellern Mut. Denn dort wurde eine Vorbestellung für das iPhone 7 Plus in Diamantschwarz in den Versand gegeben, die laut Bestellbestätigung in der Zeit zwischen dem 27. September und dem 4. Oktober 2016 ausgeliefert werden müsste. Apple gibt an, dass das Gerät spätestens bis zum 23. September beim Kunden ankommen sollte. Doch tatsächlich zeigt das UPS-Tracking an, dass es früher beim Kunden ankommen wird, nämlich am 20. September, also eine Woche früher als geplant.

Glücklicher Zufall oder weit verbreitet?

Vielleicht handelt es sich dabei aber um einen glücklichen Einzelfall. Sind Ihnen weitere vorzeitige Lieferungen von Apples iPhone 7 (Plus) in Schwarz oder Diamantschwarz bekannt? Immerhin waren diese beiden „neuen“ Gerätefarben besonders beliebt.

Seit vergangenen Freitag kann man das iPhone 7 kaufen. Wir haben das neue Apple-Smartphone getestet. Es ist quasi das beste Smartphone, das der Hersteller aus Cupertino jemals auf den Markt gebracht hat. Es ist viel schneller, macht im Plus-Modell Anstalten, digitale Spiegelreflex-Kameras nachzuahmen und ist in jedem Fall „wasserdicht“. Es gibt konkurrierende Smartphones, die noch mehr Wasser aushalten, doch ab sofort müssen Sie sich keine Gedanken mehr darum machen, dass das Fotografieren im Regen oder Schnee einen negativen Einfluss auf Ihr Gerät hat. Dann wiederum müssten wir uns alle zusammen fragen, warum eigentlich Smartphones zu einem so beliebten Ersatz für Kameras geworden sind.