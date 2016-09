16.09.2016 - 11:42 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Nachdem bereits der US-Mobilfunkanbieter Sprint erklärt hat, dass dunkle iPhone 7 in diesem Jahr gut gehen, gibt es jetzt eine etwas ausführlichere Statistik über die Beliebtheit der einzelnen Modelle. Sie basieren auf den Bestellbestätigungen von Kunden und geben einen Einblick darauf, was beim Apple Store häufig vorbestellt wurde. Das ist vor allem das iPhone 7 Plus in mattschwarz mit 128 GB Speicher.



16.09.2016 - 11:42 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

iPhone 7 in Mattschwarz (Bild: Apple)

Slice Intelligence hat den Vorverkauf des iPhone 7 ausgewertet. Die Daten wurden von 32.000 Bestellungen gesammelt, die in den ersten 48 Stunden des Vorverkaufs generiert wurden. Als Basis dient die Bestellbestätigung, die die einzelnen Online-Shops nach der Bestellung verschicken.

iPhone 7 Plus beliebter

Eine kleine Überraschung ist in diesem Jahr, dass das iPhone 7 Plus häufiger vorbestellt wurde als das iPhone 7. Dabei ist die Verteilung relativ ausgeglchen: 55 Prozent interessieren sich für die Dual-Kamera und den größeren Bildschirm, 45 Prozent bevorzugen die kleinere Bauweise. Die Beliebtheit des 5,5-Zoll-Modells ist dabei seit dem iPhone 6 immer weiter angestiegen. 2014 lag die Quote bei 35 Prozent, 2015 bei 41 Prozent.

Weiterhin ist Schwarz die beliebteste Farbe unter den Vorbestellern. 69 Prozent haben sich entweder für Diamantschwarz oder Mattschwarz entschieden, wobei Mattschwarz den Löwenanteil mit 46 Prozent hält. Die weiße Frontpartie teilt sich den Rest auf. Silber ist dabei am wenigsten gefragt, gefolgt von Gold und Roségold, das mit 15 Prozent der Vorbestellungen zumindest noch einen zweistelligen Anteil hat.

Lesetipp iPhone 7 in Diamantschwarz besonders stark nachgefragt Man hätte es sich denken können. Doch trotzdem ist es gut, wenn das eigene Bauchgefühl durch valide Informationen bestätigt wird. In diesem... mehr

Die goldene Mitte

Was den verfügbaren Speicherplatz angeht, so ist alles wie erwartet. Seitdem Apple drei Größen anbietet, verkaufte sich die mittlere Option am besten, seit drei Jahren jeweils um die 60%. Das ist beim iPhone 7 nicht anders: Zwei Drittel aller Vorbesteller haben 128 GB bestellt. 32 GB kommt auf 14% und 256 GB auf 19%.