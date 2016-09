iPhone 7 im ersten Test: Bislang glich das Veröffentlichungsmuster neuer iPhone-Modelle einem Präzisionsuhrwerk: Auf jedes neue Design, einem „Tick“, folgte 12 Monate später dessen verfeinerte „S“-Variante als „Tock“ – und das alles nur, um den Zyklus im nächsten Jahr von vorne beginnen zu lassen. Doch 2016 ist alles anders.

Ein neues Jahr, ein neues iPhone. Doch statt 2016 der verbesserten „S“-Modellvariante des iPhone 6 ein grundlegend neues Design folgen zu lassen, verbesserte man dieses Jahr schlicht abermals die Designbasis des iPhone 6 und nennt die verfeinerte Variante dennoch iPhone 7. Das suggeriert größere Veränderungen, als Apple sie im fertigen Produkt tatsächlich zu bieten hat – dass das trotzdem nichts Schlechtes sein muss, beweist unser Test.

Das iPhone 7 hält dicht

Die in der Praxis vielleicht wichtigste Neuerung: Das Innenleben des iPhone 7 ist besser gegen Umwelteinflüsse geschützt. Und das mit Brief und Siegel, Apples neues Smartphone trägt die Zertifizierung IP67. Das iPhone 7 ist somit staubdicht und gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser geschützt – und das bis zu einer halben Stunde bei einer maximalen Wassertiefe von einem Meter. In die Praxis übersetzt heißt das, dass ein Missgeschick wie etwa ein in die Spüle gefallenes iPhone oder Situationen wie ein schneller Schnappschuss im strömenden Regen nicht länger die Gefahr eines Totalschadens in sich tragen. Von der Garantie werden Schäden durch eindringendes Wasser zwar nicht abgedeckt, doch in unserem Test wecken die Ergebnisse genug Vertrauen: Weder ein Bad in einem Glas Wasser, noch ein Wurf in die Badewanne konnten dem neuen iPhone etwas anhaben. Das Aufladen unmittelbar nach einer solchen Planschpartie aber ist tabu: Apple empfiehlt eine fünfstündige Wartezeit, um Probleme mit Restfeuchte in der Lightning-Buchse auszuschließen.

Kamera und Display verbessert

Das iPhone ist die beliebteste „immer und überall dabei“-Kamera. Im iPhone 7 wurde die Kamera dabei abermals verbessert. Mehr oder größere Pixel auf dem Sensor sucht man aber vergeblich. Dass die Aufnahmen trotzdem hochwertiger als die eines iPhone 6s sind, erklärt sich in erster Linie aus dem größeren Farbbereich, den das iPhone 7 einzufangen vermag. Auch in schwierigen Lichtsituationen punktet das iPhone 7 dank seiner Optik mit größerer Blende von f/1.8 und der vormals den Plus-Modellen vorbehaltenen optischen Bildstabilisierung. Die Selfie-Kamera auf der Frontseite wurde hingegen ganz klassisch hauptsächlich durch eine ein Anheben der Auflösung auf jetzt 7 MP verbessert. Auch beim Blitz verfährt Apple nach dem Motto „viel bringt viel“: Mit jetzt vier statt zuvor zwei LED-Elementen ist er leistungsstärker geworden, ein neuer Flicker-Sensor verbessert die Darstellung von Farben bei künstlichem Licht.

Am anderen Ende der Kamera wartet ein verbessertes Display auf die Fotos. Der neue Retina-Bildschirm löst genau so hoch auf wie der des Vorgängermodells, vermag aber einen größeren Farbumfang darzustellen. Hierfür unterstützt es den in der digitalen Filmprojektion gebräuchlichen DCI-P3- statt wie zuvor den kleineren sRGB-Farbraum. Darüber hinaus strahlt das Display des iPhone 7 deutlich heller als es noch beim iPhone 6s der Fall war, es lässt sich bei grellem Sonnenlicht besser ablesen.

Und das iPhone 7 Plus? Auch 2016 ist das Plus-Modell in erster Linie vor allem ein weiteres iPhone mit einem nochmals deutlich größeren Bildschirm. Während die vormals dem Plus-Modell vorbehaltene Bildstabilisierung nun auch im „kleinen“ Modell zu finden ist, steckt im iPhone 7 Plus jetzt ein Dual-Kamera-System als weiteres Unterscheidungsmerkmal. Es kombiniert Weitwinkel- und Tele-Optik und kann AI-gestützt sogar Bokeh simulieren. Einen Test des iPhone 7 Plus mit Fokus auf dessen erweiterte Kamera-Fähigkeiten reichen wir baldmöglichst nach.

iPhone 7 aka „höher, schneller, weiter“

Jede neue iPhone-Generation bringt mehr Rechenleistung mit sich. Mit dem A10 Fusion steckt im iPhone 7 hierfür erstmals ein Quad-Core-Prozessor, die Anzahl der Kerne wurde gegenüber dem A9-Chip des iPhone 6s verdoppelt. Benchmarks belegen auch prompt einen deutlichen Leistungszuwachs, der jenseits abstrakter Zahlen auch in der Praxis und im direkten Vergleich mit einem iPhone 6s spürbar ist: Apps starten schneller, Berechnungen gehen zügiger vonstatten, aufwändige Spiele laufen flüssiger. Auf dem Papier schlägt das iPhone 7 in Sachen Leistung sogar das iPad Pro mit A9X-Prozessor.

Clever ist, dass lediglich zwei der vier Prozessorkerne des A10-Chips potenziell unter Volldampf laufen. Die beiden anderen Kerne kümmern sich hingegen um weniger komplexe Aufgaben und verbrauchen hierzu deutlich weniger Energie. Die Kombination des effizienteren Chip-Innenlebens mit einem Akku von etwas höherer Kapazität resultiert in der Praxis in einem moderaten Plus an Laufzeit im Bereich von ein bis zwei Stunden. Das heißt aber auch, dass selbst das iPhone 7 in der Regel am späten Abend ab zum Tanken an die Steckdose muss.

Der Home-Button, der keiner ist

Ganz ohne Schalter und Tasten kommt das iPhone trotz Touchscreen nicht aus. Doch es ist lediglich eine Frage der Zeit, bis auch hier andere Lösungen gefunden werden – so wie jetzt beim iPhone 7 zumindest für den Home-Button. Der Home-Button mag zwar noch wie eine Taste aussehen, die Funktionsweise entspricht aber der des Force-Touch-Trackpads der MacBooks: ein Druck auf den Bereich des „Buttons“ löst keine Mechanik mehr aus und das bestätigende Feedback stammt aus der sogenannten Taptic Engine, einem auf einem Linearantrieb basierten Modul für haptisches Feedback. Das fühlt sich am ersten Tag im Gebrauch gewöhnungsbedürftig an, da der gefühlte „Klick“ nicht punktuell unter der Button-Fläche sondern über das gesamte untere Viertel des iPhone hinweg erfolgt. Daran gewöhnt man sich jedoch schnell, der neue Home-Button ist ein adäquater und potenziell verschleissärmerer Ersatz für ein Stück betagter Technik.

