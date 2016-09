Man hätte es sich denken können. Doch trotzdem ist es gut, wenn das eigene Bauchgefühl durch valide Informationen bestätigt wird. In diesem Fall hat der US-Mobilfunkanbieter Sprint die Karten auf den Tisch gelegt und bekannt gegeben, dass sich Kunden am häufigsten für Diamantschwarz, gefolgt von Schwarz als Farbe für das iPhone 7 und das 7 Plus entschieden haben.

iPhone 7 in Diamantschwarz (Bild: Apple)



Der Mobilfunkanbieter Sprint ist der viertgrößte in den USA, bedient fast 60 Millionen Kunden. Das Unternehmen hatte bereits, genauso wie T-Mobile USA, gemeldet, dass das Interesse der Kunden an Apples neuem iPhone 7 exorbitant zugenommen hätte und sogar größer ausgefallen sei als zur Einführung des Vorgängers.

Diamantschwarzes iPhone 7 bei Sprint-Kunden top

Nun gibt Sprint eine weitere Information preis. Die Kunden hätten sich sowohl beim 7er als auch beim 7 Plus mit Dual-Kamera am häufigsten für die Farbe Diamantschwarz entschieden. Am zweithäufigsten wählten Sie die Farbe Schwarz. Dies deutet auf ein starkes Interesse an Apples „neuen“ Farben hin. Keine Rückschlüsse kann man jedoch ziehen, ob ganz grundsätzlich vielleicht die Einführung der neuen Farben viele Nutzer wieder mehr für das Apple-Smartphone interessiert hat. An dieser Stelle gibt es bislang nur wieder ein Bauchgefühl, das sich vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt durch Fakten belegen lässt.

Man muss allerdings einschränken, dass Sprint nur eine Aufstellung der iPhone-Modelle mit 128 und 256 GB Speicher veröffentlichte. Es „kann“ sein, dass Kunden beim 32-GB-Modell eine andere Farbpriorität aufweisen.

Roségold, das im Jahr zuvor das Interesse der Sprint-Kunden dominierte, findet sich in diesem Jahr nur auf dem dritten Rang. Danach folgt das goldene Modell und erst an fünfter Stelle entschieden sich die Vorbesteller beim Mobilfunkprovider für Geräte in der Farbe Silber.

Schwarz bei T-Mobile-USA-Kunden vorn

Anfang der Woche hatte T-Mobile bekannt gegeben, dass bei den eigenen Kunden das iPhone 7 und iPhone 7 Plus am häufigsten in Schwarz gewählt wurden. Doch das Unternehmen zählte die 32-GB-Modelle hinzu, die es bei der schwarzen Variante gibt; das 7 (Plus) in Diamantschwarz gibt es ausschließlich mit 128 oder 256 GB Speicher.