Auf den Tag genau sind zehn Jahre vergangen seitdem Steve Jobs die Bühne der MacWorld 2007 in San Francisco betreten und das erste iPhone vorgestellt hat. Nachdem wir Ihnen bereits einen umfassenden Rückblick über die einzelnen iPhone-Generationen gegeben haben, möchten wir nun einen Blick in die Zukunft werfen und Ihnen sagen, was wir in diesem Jahr von Apple beziehungsweise dem iPhone 8 erwarten.



09.01.2017 - 20:42 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Konzeptbild (Bild: ConeceptsiPhone)

Schon bevor das iPhone 7 angekündigt wurde, starteten die Gerüchte zum Jubiläums-iPhone. Diese sind in den letzten Monaten nicht abgeklungen und sorgten oftmals auch für Verwirrung, da innerhalb kurzer Zeit zwei widersprüchliche „Insider"-Informationen auftauchten. Es ist daher sehr schwer ein genaues Bild vom kommenden iPhone 8 zu zeichnen.

Wie wird das 2017er iPhone heißen?

Bereits die Namenswahl ist nicht eindeutig. Wird es iPhone 8, nur iPhone oder sogar iPhone X heißen? Das ist die Frage. Während wir in der Berichterstattung gerne iPhone 8 verwenden, wäre es nicht überraschend, wenn Apple zurück zum Ursprung geht und es wieder schlicht als „iPhone" bezeichnet. Andere Geräte erhielten beispielsweise nie eine Zahl hinter dem Namen, während andere nur geringe Ordnungszahlen erhielten, bevor man zur ursprünglichen Bezeichnung zurückgekehrte oder eine gänzlich neue verwendete. Dies schürt auch die Annahme, dass es ebenso iPhone X heißen könnte – ähnliche wie der Zusatz OS X lange Zeit begleitete. Allerdings gilt dies weniger wahrscheinlich als die Bezeichnung „iPhone 8".

Ein „iPhone 7s" wird es wohl eher nicht geben, denn das iPhone 8 soll einen Neuanfang markieren. Dafür haben zahlreiche Entscheidungen beim iPhone 7 gesorgt. Bereits die Tatsache, dass Apple die letzten drei Generationen auf ein nahezu identisches Design gesetzt hat, bestätigen die großen Pläne für das neue iPhone und schließen den S-Zusatz (eigentlich) aus.

Neues Design gilt als sicher

Das Design soll sich dramatisch von den Vorgängern unterscheiden. Dabei hört man immer wieder davon, dass neben dem Standard- und dem Plus-Modell noch eine dritte Variante erscheinen soll. Das zusätzliche Modell soll dabei über ein 5-Zoll-OLED-Display verfügen. Ob es gebogen ist oder randlos sein wird, wird derzeit noch heftig spekuliert. Daneben sollen die bisherigen Modelle sollen hingegen auch weiterhin mit LCD-Display-Panels ausgestattet sein, da die Zulieferer noch nicht genügend OLED-Panels bereitstellen können. Aufgrund der neuen Zwischengröße könnte jedoch das Plus eine noch stattlichere Bildschirmdiagonale von 5,8 Zoll aufweisen.

Das bekannte Aluminiumgehäuse wird wohl in der kommenden Generation zugunsten einer Glasummantelung weichen. Diese soll von einem Aluminiumrahmen gestützt werden, um die nötige Stabilität zu gewährleisten. Durch das Glas wird nicht nur ein frisches Look&Feel für das iPhone 8 erwartet, sondern auch eine längst überfällige Funktion – kabelloses Laden über längere Distanzen. Angeblich soll sich Apple bei Energous' Technologie bedienen, die Distanzen von über fünf Meter Entfernung zulässt. Auch Energous äußerste sich im Rahmen der CES zu dem Thema und hat bereits eine Partnerschaft mit einem großen nicht näher genannten Elektronikhersteller geschlossen und dieses soll gegen Jahresende erste Produkte mit entsprechender Technik veröffentlichen. Eine Glasummantelung würde sich positiv die Umsetzung auswirken, da diese für weniger Interferenzen als ein Aluminiumgehäuse sorgt.

Touch ID, schnellerer Prozessor und Kamera-Verbesserungen

Da der Home-Button schon im iPhone 7 fast ausschließlich kosmetischer Natur war, könnte dieser im neuen iPhone zugunsten eines größeren Displays wegfallen. Touch ID könnte dann direkt in das Display integriert werden, sodass der Fingerabdruck auf dem gesamten Bildschirm erkannt werden kann. Eine entsprechende Technologie bietet LGs Displaysparte bereits seit einiger Zeit an.

Nach vielen Spekulationen gilt jedoch der Einsatz eines verbesserten A11 (Fusion?) Prozessors als gesichert. Die Mehrleistung könnte dabei in neue Funktionen fließen. Es wird gemunkelt, dass neue biometrische Features wie die Gesichtserkennung eingeführt werden könnten.

Neben weiterer Optimierungsarbeit an der Bildqualität könnte das Plus-Modell zusätzlichen einen optischen Bildstabilisator für das Teleobjektiv erhalten. Beim iPhone 7 Plus verfügt nämlich lediglich nur das Weitwinkelobjektiv über diesen Stabilisator.

Eine Veröffentlichung erwarten wir auch in diesem Jahr wieder im September. Bis dahin dürften sich einige der vagen Gerüchte in Gewissheit auflösen, die wohl auf die zahlreichen Prototypen zurückzuführen sind, mit denen Apple in den vergangenen Monaten Funktionen und Designs getestet und damit auch die „Insider" verwirrt hat.