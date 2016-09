Kommendes Jahr feiert Apple mit dem iPhone ein Jubiläum. Aus diesem Grund war schon vorher vermutet worden, dass der Anbieter aus Cupertino nicht in der Lage sein wird, die jährlich wechselnde Nomenklatur aus normalem und s-Modell durchzuhalten. Nun soll ein Büro Apples in Israel verraten haben, dass Käufer kommendes Jahr mit dem iPhone 8 rechnen könnten.

iPhone 7 an Glas angelehnt (Bild: Stefan Molz)

Wird es kein s-Modell im Jubiläumsjahr geben? Das ist stark anzunehmen. Es macht wenig Sinn, wenn man etwas Besonderes feiern möchte, das sich im Design vollkommen von bisherigen Geräten unterscheiden soll.

Apple-Mitarbeiter spricht von iPhone 8

Nun gibt es aber „vermeintlich“ eindeutigere Hinweise. Business Insider will mit einem Mitarbeiter Apples außerhalb des Büros in Herzliya, Israel, gesprochen haben. Man arbeite dort an einem Produkt, das als nächstes in Apples Produktlinie veröffentlicht werden soll. Es wurde explizit auf das iPhone 8 rekurriert.

Am Standort, der letztes Jahr eingeweiht wurde, arbeiten rund 800 Mitarbeiter. Es wird angenommen, dass Apple in Israel am Chipdesign arbeitet. In der Nähe seien auch die Räumlichkeiten eines Herstellers von NAND-Flash-Chips zu finden, den Apple 2011 aufgekauft hat. Zudem gibt es ein Forschungs- und Entwicklungszentrum Apples in Haifa.

Fakten oder persönliche Vermutung?

Ben Lovejoy zieht jedoch die „Bedeutung“ der Information in Zweifel und argumentiert stattdessen, dass Mitarbeiter in einer Chipfabrik von Apple gar nicht erst mit Informationen über Gerätenamen behelligt würden. Sie kämen lediglich mit internen Produktbezeichnungen, sogenannten Codenamen in Kontakt. Wie das Gerät am Ende genannt würde, sei Entscheidung der Marketingabteilung. Es sei deshalb anzunehmen, dass der Mitarbeiter in Israel lediglich eine Vermutung angenommen habe, und gar nicht selbst darüber Bescheid wüsste.

Vorherige Gerüchte behandelten das Design des iPhone 8. Es soll beim Chassis ein Mix aus aktuellem und altem Design des iPhone 4 zum genutzt werden, insofern Apple wieder mehr auf Glas als Material für Vorder- und Rückseite setzen will. Von einem randlosen Display, der Möglichkeit es kabellos aufzuladen und sogar einem Iris-Scanner war die Rede.

Derzeit sind viel eher die Verkaufszahlen des neuen iPhone 7 im Fokus des Interesses der Allgemeinheit.