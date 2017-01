08.01.2017 - 21:17 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Morgen jährt sich die Vorstellung des ersten iPhone durch Steve Jobs zum zehnten Mal. Es rief die mobile Revolution aus und veränderte für immer die Art wie wir miteinander kommunizieren. Wir haben also allen Grund in die Vergangenheit zu schauen und die Entwicklung von Apples Smartphone über die Jahre zu beleuchten. In unserem Schnelldurchlauf können Sie nochmal sämtliche Generationen Revue passieren lassen.