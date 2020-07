Richtig gelesen: Das VanMoof S3 ist nicht, wie oft behauptet, ein E-Bike, sondern ein Pedelec. Auch wenn diese beiden Begriffe oftmals synonym verwendet werden und im englischen Sprachraum vor allem „E-Bike“ geläufig ist, so beschreiben sie zwei sehr unterschiedliche Arten von Gefährt. Dabei meinen die meisten Menschen, die von E-Bikes sprechen, in Wahrheit ein Pedelec. Denn deutlich über 90 Prozent der in Deutschland verkauften Elektrofahrräder sind Pedelecs.

Diese zeichnen sich vor allem durch ihre Einschränkungen aus: Der Motor unterstützt nur, wenn auch in die Pedalen getreten wird. Dabei beträgt die maximale mittlere Motorleistung nicht mehr als 250 Watt und die elektrische Unterstützung wird beim Erreichen einer Fahrgeschwindigkeit von 25 km/h eingestellt. Das Pedelec verstärkt also lediglich die Trittkraft des Fahrers und ermöglicht so eine höhere Reichweite bei (prakt...