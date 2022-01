Ein herkömmliches Wohnzimmer verfügt seit vielen Jahrzehnten meist über einen Fernseher. Für das heimische Kinoerlebnis darf es aber schon mal eine Leinwand oder einfach eine ungeschmückte weiße Wand sein. Bleibt das Problem, wo du den Beamer platzierst. Zwar findet sich am Ende immer ein Plätzchen, doch musst du dafür mal den Küchentisch herbei schieben oder das Bügelbrett aufklappen, um den Projektor gescheit und an der richtigen Stelle zu postieren. Denn nicht alle haben eine fest installierte Vorrichtung für den Beamer, in der dieser dauerhaft die perfekte Position hat.

Dieses womöglich marginale, aber für alle, die schon mal damit zu kämpfen hatten, nicht unwesentliche Problem, löst ein sogenannter Short-Throw-Beamer, ein Projektor also, den du nur wenige Zentimeter vor der (Lein-)Wand aufstellen musst. Auch quer durch den Raum verlaufende Kabel sind damit Geschichte. Inzwischen finden sich bereits zahlreic...