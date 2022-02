Wenn du nicht zufällig sehr tief in der Kopfhörer-Thematik steckst, wird dir der Name „Grell Audio“ vermutlich erst einmal nichts sagen. Grell-Produkte hast du aber vielleicht trotzdem schon genutzt, wenn auch unter einem anderen Namen. Hinter dem noch jungen Player am Kopfhörermarkt steckt nämlich Axel Grell. Ein Name, der dir vielleicht nicht geläufig ist, der in Kreisen audiophiler Personen jedoch stets für ein mindestens anerkennend-wohlwollendes Raunen sorgt.

Axel Grell war fast 30 Jahre lang für Sennheiser aktiv und hat in dieser Zeit wie kaum ein anderer den Wahlspruch des Unternehmens aus der niedersächsischen Wedemark „The Pursuit of Perfect Sound“ (zu Deutsch etwa: Das Streben nach dem perfekten Klang) personifiziert. So zeichnet er nicht nur verantwortlich für einige von Sennheisers meist gefeierten Kopfhörern – du kannst seinen Namen auch unter zahlreichen, t...