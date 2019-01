23.01.2019 - 18:59 Uhr Geschrieben von Stefan Molz



23.01.2019 - 18:59 Uhr Geschrieben von Stefan Molz

Das Smart Battery Case: Für die einen ein hässliches Entlein, für andere ein gelungenes Beispiel für Form folgt Funktion. (Bild: Stefan Molz)

Die neuen iPhone-Spitzenmodelle bieten lange Akkulaufzeiten. Mit dem Smart Battery Case von Apple gehen diese in die Verlängerung. Apple hat nämlich das Smart Battery Case in überarbeiteter, kompakterer Form neu aufgelegt – und das gleich für alle drei neuen iPhone-Modelle sowie wahlweise in Schwarz oder Weiß. Wie gehabt ist Apples Akkuhülle dabei im Prinzip nicht mehr als das bewährte Silikon-Case, das mit einem Akku verheiratet wurde – doch es kann von großem Nutzen sein.

Das iPhone lässt sich kinderleicht in den smarten Akku einkleiden. Dazu biegt man das 150 Euro teure Smart Battery Case einfach im oberen Viertel nach hinten weg, um dann das Smartphone einzuschieben – Apple selbst spricht diesbezüglich etwas marketingtrunken von „einem Design mit einem Scharnier aus weichem Elastomer“. Lob gibt es zudem für die Auskleidung der Hülle mit Mikrofaser, welche die Gefahr unschöner Kratzer minimiert. Und: Das Battery Case integriert sich ohne weiteres Zutun in iOS, der Ladestand etwa wird im Batterien-Widget der Mitteilungszentrale sowie dem Sperrbildschirm angezeigt.

Das Case lässt sich leicht anbringen, das obere Viertel muss schlicht nach hinten gedrückt werden, um das iPhone einschieben zu können. (Bild: Stefan Molz)

Selbst das große iPhone XS Max liegt mit Case noch immer gut in der Hand, wobei in der Redaktion einige sogar den zusätzlichen Grip durch „Akkubuckel“ und Silikonüberzug zu schätzen wissen – natürlich wird das iPhone durch die Hülle auch merklich schwerer. Auf WLAN- und Mobilfunk-Empfang hat das „Drumherum“ keine Auswirkung, auch NFC-basierte Zahlungen via Apple Pay beeinträchtigt die dem iPhone übergezogene Hülle nicht.

Wer braucht das Smart Battery Case?

Schließlich kommt man meist mit nur einer Akkuladung über den Tag. Insbesondere durch die Schnellladefunktion sowie der Möglichkeit, hier und dort auch mal an einem Qi-Lader ein paar Prozentpunkte an Energie zu tanken, ist die Angst vor einem leeren Akku gesunken. Doch es gibt Tage, an denen man sich eben doch das Mehr an Reserve wünscht: unterwegs im Urlaub, auf Geschäftsreise, als Pendler oder schlicht, weil man sich einfach keine Sorgen mehr über einen leeren Akku machen will, wenn man einmal länger unterwegs ist.

Die angenehm griffige Oberfläche ist identisch zu der der normalen Silikon-Hülle, oben im Bild. (Bild: Stefan Molz)

Oben das Smart Battery Case für das iPhone XS Max, unten das reguläre Silikon Case von Apple. (Bild: Stefan Molz)

Die Akkulaufzeit verlängert sich laut Apple – je nach iPhone- und somit Case-Modell – beim Telefonieren auf bis zu 39 Stunden, auf bis zu 22 Stunden Internetnutzung und bis zu 27 Stunden Non-Stop-Videowiedergabe – letztlich abstrakte Werte, denn im Alltag kommt ein Mix aus verschiedenen Anwendungsformen zum Tragen. Deshalb ist das Mehr an Laufzeit besser prozentual als Zugewinn gegenüber dem in den iPhone integrierten Akku mit einem Plus zwischen 50 und 75 Prozent ausgedrückt. Dabei wird immer zuerst der Akku der Hülle geleert, bevor das iPhone den eigenen Akku beansprucht.

Aufladen lässt das Smart Battery Case über dessen Lightning-Buchse, die auch zu pingeliger Peripherie kompatibel ist. Ein entsprechendes Ladegerät und Kabel vorausgesetzt, ist auch die Schnellladung möglich. Zudem lässt sich die Hülle über ein Qi-zertifiziertes Ladegerät betanken – auch solo, ohne iPhone.

Der Wippschalter ist ausgespart. (Bild: Stefan Molz)

Im Gegensatz zum Smart Battery Case für das iPhone 6, das iPhone 6s und das iPhone 7, ist das untere Ende nur kaum merklich in die Länge gezogen. (Bild: Stefan Molz)

Das Smart Battery Case schützt das iPhone auch vor Kratzern. (Bild: Stefan Molz)

Kleiner Kritikpunkt aus langjähriger Nutzung sowohl des Smart Battery Cases als auch der regulären Silikon-Hüllen von Apple: Die Beschichtung neigt dazu, sich an den Ecken blank zu reiben. Das erwarten wir auch hier.

Bleibt die Frage nach dem Preis. Tatsächlich erhält man für etwa das gleiche Geld bereits ganze Smartphones, wenn auch mit Android als Betriebssystem. Doch Akkuhüllen anderer namhafter Hersteller sind kaum günstiger.

Kampfgewicht des Smart Battery Case für das iPhone XS Max: Circa 109 Gramm – das zusätzliche Gewicht merkt man ebenso wie auch den Buckel, in dem der Akku steckt. (Bild: Stefan Molz)

Smart Battery Case: Das Fazit

Rundumschutz kombiniert mit einer ordentlichen Gangreserve: Das Smart Battery Case bietet Schutz und Zusatzakku in einem.

Anzeige