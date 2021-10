Erster Eindruck

Apple hat in den vergangenen fünf Jahren vieles versucht, um das MacBook Pro neu zu erfinden. Nur: Pro-User wollen eigentlich gar keine Veränderung. Na klar, sie wollen ständig mehr Power, bessere Bildschirme, mehr Effizienz – aber all das in einem MacBook Pro von 2017 und die meisten professionellen Anwender:innen wären wohl immer noch glücklich.