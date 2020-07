Wer seine Daten stets sicher bei sich tragen möchte, greift zu externen Datenspeichern – heute sind dies immer häufiger sogenannte Solid-State-Drives. SSDs sind schnell und es gibt sie in unterschiedlichen Kapazitäten. Die fünf SSDs in unserem Test liegen bei einem Speichervolumen von 500 GB unter 130 Euro.

Eines vorweg: Wenn du deine Daten, Fotos und Dokumente über mehrere Jahre hinweg archivieren möchtest, sind SSDs nicht die beste Option: Denn NAND-Flash-Laufwerke verlieren ohne Stromversorgung auf Dauer an Speicherkapazität. Sie eignen sich aber hervorragend als Kurzzeit-Lösung, haben eine enorme Langlebigkeit, einen schnellen Datenzugriff sowie eine geringe Latenz. DRAM-Laufwerke besitzen einen eingebauten Akku oder Stromadapter, was dem Verlust von Speicherkapazität vorbeugt, sind dadurch aber nicht so mobil.

SSDs sind nicht so anfällig für Hackerangriffe wie Cloudspeicher – jedoch kann man sie verl...