Libratone setzt bei den neuen Air+ auf das bewährte, schlicht skandinavische Design der Track Air. Die kleinen Flügelchen ragen aus dem Ohr heraus, wodurch die Air+ optisch näher an Apples AirPods sind als an Produkten anderer Kontrahenten wie den Sennheiser Momentum True Wireless 2 oder den Bang & Olufsen Beoplay EQ. Es gibt sie in den edlen Farbvarianten Cremeweiß/Gold und Dunkelblau/Schwarz. Das Case wurde im Vergleich zum Vorgänger völlig neu gestaltet. Das matte Finish fasst sich nicht nur angenehm an, es verdreckt und verschrammt nicht mehr so leicht. Größentechnisch liegt es irgendwo zwischen dem Case der AirPods und dem der AirPods Pro – mit anderen Worten: Es ist definitiv Hosentaschenkompatibel und fällt mit insgesamt 41 Gramm kaum ins Gewicht.

Für das Innere hat sich Libratone das Feedback der Kund:innen zu Herzen genommen, nach dem sich die Track Air nicht so einfach aus dem Case herausnehmen ließ...