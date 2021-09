Gimbal mit Überraschung

Der erste Unterschied fällt bereits ins Auge noch bevor man die Verpackung geöffnet hat. Verstaut sind Gimbal, Tripod, Kabel, Handschlaufe und Tasche in einer deutlich geschrumpften Schachtel. Holt man das Gerät heraus, scheint es dem OM4 (150 Euro) zu gleichen, doch in Wahrheit ist der OM5 (160 Euro) knapp ein Drittel kleiner als sein Vorgänger. Diese doch recht substantielle Verkleinerung wird bei den Details deutlich. Der Griff ist schmaler, die Kerbe für den Zeigefinger eleganter und die Mechanik ebenso in einem dünneren Gehäuse untergebracht. Selbst das Scharnier, an dem du den Gimbal aufklappst, ist augenscheinlich zarter.

Der geringere Körperumfang resultiert entsprechend in einem Gewichtsverlust. Hier ist der Unterschied – fünfundzwanzig Prozent weniger Masse – besser und schneller spürbar: Der Griff des OM5 liegt angenehmer in der Hand als sein älterer Bruder; insgesamt ist das Gerät so leicht, dass auch eine längere Nutzung kein Problem darstellt. Ein feines Detail, das bei Vielfilmern durchaus ins sprichwörtliche Gewicht fallen kann.

Kleines Gerät, große Überraschung

Doch nicht nur für das Filmen sind diese Faktoren entscheidend. Wer möglichst professionelle Aufnahmen mit Gimbal und iPhone und womöglich weiteren Accessoires unterwegs machen will, weiß: Je leichter und schmaler die Ausrüstung desto besser. Und der OM5 lässt sich beeindruckend eng zusammenklappen.

Die wohl größte Änderung steckt aber im Verborgenen: Der OM5 verfügt über einen eingebauten Selfiestick. Dieser lässt sich zwar nicht unendlich lang ausziehen, aber auf stolze zweiundzwanzig Zentimeter kommt er dennoch. Am oberen Ende des Sticks erscheint im ausgefahrenen Zustand ein weiteres Scharnier, was dir für den Winkel, mit dem du filmst, zusätzliche Möglichkeiten an die Hand gibt.

Der Selfie Stick macht den OM5 zu einem extrem flexiblen Gimbal, da du nicht nur für Videos mit der Frontkamera einen größeren Blickwinkel erhältst, sondern ihn zum Beispiel auch ohne akrobatische Verrenkungen auf den Kopf drehen und für Bodenaufnahmen verwenden kannst.

Never change a winning team

Was bereits sehr gut am OM4 war, hat DJI auch beim OM5 nicht verändert. Die sehr fest sitzende magnetische iPhone-Halterung lässt sich auch beim neuen Modell wunderbar einfach und bombensicher anbringen. Für schwere Hüllen oder Linsen ist an der Seite des magnetischen Kopfes eine praktische Fassung für Gegengewichte angebracht. Allerdings ist auch der OM5 nicht unbedingt für den Einsatz mit zahlreichen addierten Komponenten gedacht, sondern vielmehr für schnelle, unkomplizierte und alltägliche Videos.

Ein wichtiges weiteres Zubehör, das auch schon zur Ausstattung des Vorgängermodells gehörte, ist der ausklappbare Fuß, den du über die eine übliche Viertel-Zoll-Schraube schnell am Griff befestigen und wodurch du den Gimbal in Pausen rasch auch mal abstellen kannst. Oder du klappst die Beine des Tripods ein und erhältst einen noch längeren Stick.

Ein Accessoire, das dem OM5 nicht beiliegt, wir aber empfehlen können, ist die OM Handyklemme mit integriertem Zusatzlicht (50 Euro). Sie ist ebenso magnetisch wie die Original-Klemme, verfügt aber über zwei LED-Lichtbalken, die du in drei verschiedenen Helligkeitsstufen und drei unterschiedlichen Farbtönen leuchten lassen kannst. Speziell Vlogger werden dieses separat erhältliche Add-on zu schätzen wissen.

Die Performance

Nicht vergessen wollen wir die Performance des OM5. Während der Bewegungsfluss relativ ähnlich geblieben ist, besticht der neue DJI Gimbal mit den Möglichkeiten, die ihm der Selfie Stick, die Kompaktheit oder Zubehör wie die Klemme mit Zusatzlicht ermöglichen. Wir empfehlen dir auch, die DJI Mimo App für deine Aufnahmen mit dem Gimbal zu verwenden. Dort sind sehr nützliche, schnelle Tutorials abrufbar, du erhältst eine Reihe von Zusatzoptionen wie Effekte, das schnelle Verfolgen von bestimmten Objekten und eine Reihe weiterer Fähigkeiten.

Fazit

Wer eine Revolution erwartet hat, wird womöglich enttäuscht sein. Aber für die läppischen zehn Euro mehr lohnt die Anschaffung allemal, Stick und Griffigkeit, Gewicht und angenehme Handhabung der Steuerung machen den OM5 zu einem würdigen Nachfolger.