Testen Sie den Testsieger! Fotobücher mit DESIGNER 3 im Lesertest

Fotobücher wie von Zauberhand mit dem genialen Gestaltungsassistenten in DESIGNER 3

Als Fotobuch Erfinder und weltweit erster Anbieter kann fotobuch.de auf die längste Erfahrung am Markt zurückblicken. Mit DESIGNER 3 wollte fotobuch.de nach eigenen Angaben das Fotobuch noch einmal neu erfinden. Tatsächlich hat die ausgereifte Gestaltungssoftware seit ihrem Erscheinen vor zwei Jahren für Wirbel in der Fachpresse gesorgt, die Messlatte für alle Mitbewerber kräftig angehoben und eine stetig wachsende Fangemeinde begeistert.

Das wollen wir genau wissen! DESIGNER 3 im Härtetest

Mit unserem Lesertest sprechen wir deshalb gezielt Anwender an, die bislang auf die Software eines anderen Anbieters schwören und bereits Erfahrung mit der Gestaltung von Fotobüchern haben.

Ihre Meinung zählt! Ist DESIGNER 3 wirklich schneller, stabiler, intuitiver als die Software, die Sie kennen? Bringen die innovativen Neuerungen (SmartLayout, Stilvorlagen, Formatwechsel usw.) Ihnen einen echten Vorteil bei den gewohnten Abläufen? Kann der Gestaltungsassistent tatsächlich komplette Fotobücher wie von Zauberhand für Sie erstellen? Zeit es herauszufinden!

So werden Sie Lesertester

Mitmachen* ist ganz einfach. Sie testen die kostenlose Fotobuch Software DESIGNER 3 (hier gelangen Sie zum Download) und senden uns im Anschluss das Ergebnis Ihres Praxistests anhand des folgenden Fragebogens bis spätestens 10.11.2019, 10:00 Uhr, mit dem Betreff "Lesertest DESIGNER 3" an redaktion@digitalphoto.de.

Werden Sie aus allen Teilnehmern für eines der 100 kostenlosen Fotobücher ausgewählt, erhalten Sie einen Gutscheincode, den Sie direkt im Warenkorb einlösen können. Es lohnt sich also das Fotobuch für den Lesertest mit Liebe zu gestalten, denn die Chancen stehen gut, dass Sie es in Kürze bereits in Händen halten. Bei allen Teilnehmern, die leider nicht in den Genuss eines der 100 Fotobücher im DIN A4 Format kommen, wird sich die Fomanu AG mit einem 10 Euro Gutschein bedanken, der bis 31.03.2020 ohne weitere Bedingungen in DESIGNER 3 eingelöst werden kann. Viel Spaß!

*Mit der Teilnahme an unserem Lesertest bestätigen Sie, dass Sie die Teilnahmebedingungen gelesen haben und damit einverstanden sind. Außerdem erklären Sie sich damit einverstanden, dass die DigitalPHOTO-Redaktion (als Teil der falkemedia GmbH & Co. KG) Einsicht in Ihre Antworten nimmt und diese für redaktionelle Zwecke auswertet. Alle Antworten leiten wir darüber hinaus auch an die Fomanu AG (fotobuch.de) weiter, damit Ihre Anregungen zur weiteren Verbesserung genutzt und Zitate in der Kommunikation verwendet werden können.

Und so geht's Fotobuch Software testen: Laden Sie die kostenlose Fotobuch Software DESIGNER 3 herunter (hier gelangen Sie zum Download). Ergebnis senden: Schicken Sie uns das Ergebnis Ihres Praxistests anhand des Fragebogens (hier gelangen Sie zum Download) mit dem Betreff "Lesertest DESIGNER 3" an redaktion@digitalphoto.de. Teilnahme-Frist beachten: Bitte senden Sie uns Ihren ausgefüllten Lesertest-Fragebogen bis spätestens Montag, den 10. November 2019, 10:00 Uhr zu. Ihr Testbericht im Heft und auf digitalphoto.de: Eine Auswahl der Testergebnisse und Leser-Meinungen stellen wir Ihnen in DigitalPHOTO 01/2020 mit Erscheinen am 6. Dezember 2019 sowie hier Online auf digitalphoto.de vor.

Designer 3 im Detail

Designer 3 heißt die neue Software der Fomanu AG, die unter der Marke „fotobuch.de“ das Fotobuch als weltweit erster Anbieter bekannt gemacht hat. In einer mehrteiligen Serie stellen wir die innovativen Features der komplett neu entwickelten Fotobuch-Software vor. Die einzelnen Teile zur Workshop-Serie finden Sie auf unserem YouTube Kanal:

Alternativ finden Sie hier alle Artikel zur Workshop-Serie auch in Schriftform:

Mehr zu diesen Themen: