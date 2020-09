„Raider heißt jetzt Twix, … sonst ändert sich nix“ – die Umbenennung eines gewissen Schokoriegels wurde seinerzeit von einer groß angelegten Werbekampagne flankiert. Die einstmals für Mac-Zubehör bekannte Marke Elgato geht einen anderen Weg. Sie steht inzwischen als Brand für all die Technik, die sich Streamer ins Spiel- respektive Arbeitszimmer stellen. Auf dem neuen Thunderbolt-3-Dock prangt daher das Logo von Elgato-Aufkäufer Corsair, die auf mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich PC-Komponenten und Zubehör zurückblicken können.

Das Angebot an Thunderbolt-3-Docks wird immer unübersichtlicher, bestimmt mehr als nur einmal bemühten wir das Sinnbild einer Auswahl „wie Sand am Meer“. Mit dem TBT100 aber wagt Corsair etwas Neues: Statt wie bei vielen anderen Docks üblich nur eine DisplayPort- respektive HDMI-Buchse anzubieten, hat das TBT100 letzterer gleich zwei an Bord...