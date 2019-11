So verwenden Sie eine Windows-Tastatur am Mac

Tipp

In den letzten Jahren hat sich bereits einiges im Zubehörmarkt für den Mac getan. Jedoch gibt es vor allem ein Zubehörteil, das dem Windows-Markt gerade in der Ergonomie oftmals nachsteht – das Keyboard. Während beim Mac ein sauberes Design und klare Linien im Vordergrund stehen, sind die meisten Windows-Tastaturen auf Dauer schmeichelnder für die Hände. Wieso dann nicht einfach ein PC-Keyboard am Mac verwenden?