Spät dran? So teilen Sie Ihre Ankunftszeiten mit dem iPhone

Ankunftszeiten teilen

Die Navigation mit Apples Karten-App erleichtert Ihnen das Leben bei Verabredungen. Anstatt dem Gegenüber eine Nachricht mit Ihrer Ankunftszeit zu schicken, können Sie dies vereinfachen, indem er bei Verspätungen ein automatisches Update erhält. Starten Sie dazu die Routenführung in der Karten-App und wischen Sie auf der unteren Leiste nach oben. Tippen Sie auf den neuen Menüpunkt „Ankunftszeit teilen“ und wählen Sie nun einen der Vorschläge oder aus Ihren Kontakten die gewünschte Person aus. Es wird umgehend eine Nachricht mit den Details versandt und die Person kann Ihren Standort und die Route bis zur Ankunft am Zielort in der Karten-App einsehen. Tippen Sie erneut auf den Kontakt, stoppt die Karten-App die Benachrichtigungen.

Favoriten: Ankunftszeit teilen

Seit iOS 13.1 können Sie Ihre voraussichtliche Ankunftszeit teilen. Dies klappt für Lieblingsorte aus den Favoriten sogar automatisch. D.h. Sie können mit einem Tipp auf einen Favoriten die Navigation starten und damit gleichzeitig Ihren Partner darüber informieren. Tippen Sie dazu neben „Favoriten“ auf „Alle anzeigen“. Danach tippen Sie hinter einem Favoriten auf das „i“-Symbol. Hier können Sie nicht die Beschriftung sowie die Adresse ändern, sondern auch eine Person hinzufügen, die automatisch benachrichtigt wird, wenn Sie die Navigation zu diesem Ort starten. Laut Apple teilt die Funktion Ihren Standort, Ihre Route sowie die geschätzte Ankunftszeit der ausgewählten Person mit. — je nach Gerät des Empfängers.