Die Apple Watch protokolliert Ihre Aktivitäten im Alltag und motiviert Sie, sich mehr zu bewegen. In watchOS 5 sind dafür spannende neue Funktionen hinzugekommen. Wir stellen Ihnen diese vor und zeigen Ihnen in einigen Schritt-für-Schritt-Workshops, wie die zum Beispiel die neuen Lauffunktionen einsetzen, oder Aktivitäten mit Freunden teilen.

Aktivität: Die Apple Watch erfasst Ihre Daten über den Tag, das iPhone bietet eine langfristige Übersicht. (Bild: Apple, Screenshot, Montage)

Die Apple Watch unterstützt zwar auch Leistungssportler, aber darum geht es uns hier nicht. iPhone und Apple Watch bilden ein tolles Fitness-Team für jedermann. Der Blick auf die berühmten bunten Ringe der Aktivitätsanzeige führt langsam, aber sicher zu mehr Gesundheitsbewusstsein im Alltag.

Die Apple Watch fordert Sie auf, sich stündlich zu bewegen, um sitzende Tätigkeiten zu unterbrechen, oder protokolliert Ihren Kalorienverbrauch und die Dauer von Trainingsphasen. Letztere sind Zeiten höherer Aktivität, die die Uhr durch Bewegungs- und Pulsdaten erkennt. Sie bekommen Ihre Trainingszeiten im Alltag also auch zusammen, indem Sie zu Fuß zum Einkaufen gehen, statt das Auto zu nehmen. Natürlich können Sie mit der Apple Watch auch echte Trainings erfassen, wie Laufen, Radfahren oder Schwimmen. In watchOS 5 sind noch Wandern und Yoga hinzugekommen und einige zusätzliche Messwerte für Läufer.

Fitness für alle Sie müssen kein großer Sportler sein, um von der Apple Watch zu profitieren. Fitness für alle beginnt im Alltag. Genau da setzen Apple Watch und watchOS an. Als ständiger Begleiter bringen diese Sie einfach dazu, sich etwas gesünder zu verhalten.

Das Fitness-Team

Die App Aktivität auf der Uhr treibt Sie an – und das iPhone protokolliert dauerhaft. Es nimmt aber auch selbst Messdaten auf, merkt sich, wie viele Stockwerke Sie am Tag hinter sich gebracht haben, oder misst Trainingsstrecken mit GPS, wenn Ihr Watch-Modell das nicht kann.

Mit der App Training auf der Watch lässt sich wiederum einfach eine Trainingseinheit starten und vermessen, samt Pulsschlag – den erkennt das iPhone nicht. Die beiden Geräte bilden ein tolles Fitness-Team.

Wie weit Sie mit Ihren täglichen Bewegungszielen sind, zeigt die Uhr nicht nur in der App Aktivität, sondern auch in speziellen Zifferblättern, die den aktuellen Status ständig angeben. So haben Sie sie quasi immer vor Augen. Es gibt die bekannten Aktivitätskreise auch als Komplikation, um Ihre Ziele auf fast allen Zifferblättern verfolgen zu können. Aktivität sorgt dafür, dass Sie am Ball bleiben, und lobt Sie für Erfolge.

Motivationstrainer Aktivität

Die aktuellen Fortschritte lassen sich mit Freunden teilen. Sich gemeinsame Ziele zu setzen oder Trainingserfolge digital auszutauschen hilft, den inneren Schweinehund zu überwinden. Schließlich will man ja nicht gegenüber den anderen zurückstehen, die ihren Zielen näher kommen. Die Verknüpfung muss nur einmal mit dem iPhone hergestellt werden, danach übernimmt wieder die Apple Watch die Regie. In watchOS 5 können Sie jetzt andere zu einem Wettstreit herausfordern. Der dauert eine Woche und am Ende gewinnt, wer mehr Aktivitätspunkte gesammelt hat – eine clevere Motivationshilfe. Beide Teilnehmer müssen dafür watchOS 5 nutzen.

Gesundheit zählt Die iOS-App Health sammelt alle möglichen Gesundheitsdaten. Sie kann die Messwerte von Apple Watch und iPhone übernehmen, vom Stockwerkezählen des iPhone über Trainingseinheiten mit der Apple Watch bis zur Schlafanalyse.

GPS Die Apple Watch verfügt ab der Series 2 über einen eigenen GPS-Chip, der auch ohne iPhone die Wegstrecken beim Training erfassen kann.

Archiv der Ergebnisse

Wer Aktivität regelmäßig nutzt, will sich auch mal die Ergebnisse über einen längeren Zeitraum ansehen. Während die Watch in Ihrer Aktivität-App nur eine einfache Übersicht der laufenden Woche bietet, pflegt das iPhone einen ordentlichen Trainingskalender. Der ist auf dem größeren Bildschirm nicht nur übersichtlicher, sondern reicht auch in der Zeit bis zum Start der Nutzung zurück. Auch die verdienten Auszeichnungen kann man hier zusammengefasst sehen.

Workshop: Neue Lauffunktionen nutzen

Das Team für Ihre Gesundheit: Apple Watch mit Aktivitäten-App (Bild: Screenshot) Schritt 1: Welche Werte die Uhr beim Training zeigt, legen Sie auf dem iPhone in der Watch-App unter „Training“ fest. Wählen Sie die Sportart und tippen „Bearbeiten“. Sie können nun Werte und Reihenfolge anpassen.

Das Team für Ihre Gesundheit: Apple Watch mit Aktivitäten-App (Bild: Screenshot) Schritt 2: Zum Start des Trainings wählen Sie die Sportart. Tippen Sie auf die drei Punkte, um eine Zeit, Strecke oder Kalorienzahl als Ziel zu setzen. watchOS 5 erkennt Start und Ende übrigens auch automatisch.

Das Team für Ihre Gesundheit: Apple Watch mit Aktivitäten-App (Bild: Screenshot) Schritt 3: Läufer profitieren mit watchOS 5 auch von neuen Messwerten. Die App Training kann nun auch ständig die benötigte Zeit für den letzten gelaufenen Kilometer und die Kadenz (Schrittfrequenz) anzeigen. 1 /3

Workshop: Aktivitäten teilen