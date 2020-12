Nie wieder Datenverlust: Sicherheit für Fotos neu gedacht

Hand aufs Herz: Erstellen Sie regelmäßig ein Backup Ihrer Fotodateien? Falls nicht, spielen Sie mit dem Feuer, denn ein plötzlicher Festplattenausfall könnte Ihr Bildarchiv von heute auf morgen komplett zerstören.

Wussten Sie, dass die Lebensdauer einer handelsüblichen internen Festplatte gerade einmal zwischen fünf und zehn Jahren liegt?

Die vergleichsweise geringe Lebenserwartung erklärt sich durch die Wärmeentwicklung im Inneren eines PCs und die ständigen Schreib- und Lesezugriffe. Die eigenen Digitalfotos ausschließlich auf einer internen Festplatte zu speichern, ist also alles andere als eine gute Idee. Um sicher zu gehen, dass Sie auch in Zukunft noch Freude an Ihren Aufnahmen haben, sollten Sie das Thema Daten-Backup nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Die meisten Fotograf*innen greifen deswegen auf die goldene Regel der Datensicherung zurück: das 3-2-1-Backupsystem. Drei Kopien werden auf zwei Medien und einer externen Lösung gespeichert. Die G-Technology-Produkte erleichtern den Workflow und trotzen dank entsprechender IP-Klassen auch rauen Bedingungen.

G-Drive Mobile (Pro) SSD

Die G-Drive Mobile (Pro) SSD ist eine zuverlässige Lösung mit hohen Übertragungsgeschwindigkeiten. Sie ermöglicht das verzögerungslose Bearbeiten und Archivieren großer Quelldateien.

► zur G-Drive Mobile (Pro) SSD im Western Digital Store

G-Drive Pro SSD

Die G-Drive Pro SSD mit Thunderbolt™ 3 ermöglicht es, 8K-Multi-Stream-Aufnahmen zu bearbeiten. Mit einer Lebensdauer von 1 DWPD* liefert die portable Lösung langfristige, konstante Leistung.

► zur G-Drive Pro SSD im Western Digital Store

ArmorATD

Die ArmorATD ist eine robuste, mobile All-Terrain-Festplatte mit Aluminiumgehäuse, mit der Outdoor-Filmer Aufnahmen auch unter extremen Bedingungen speichern können.

► zur ArmorATD im Western Digital Store

ArmorLock™ NVMe™ SSD mit Verschlüsselung

Die ArmorLock™ NVMe™ SSD mit Verschlüsselung mit dazugehöriger App basiert auf Technologie, die innovativen, benutzerfreundlichen Datenschutz ermöglicht, ohne Abläufe zu unterbrechen. Die professionelle 256-Bit-AES-XTS-Hardwareverschlüsselung und NIST-P-256-Management mit Schlüsseln auf Grundlage elliptischer Kurven sorgen für einen starken Schutz der Daten, ohne dass die Geschwindigkeit beeinträchtigt wird.

Ausgeliefert wird die ArmorLock™ NVMe™ SSD mit Verschlüsselung herstellerseitig gesperrt und ist vor dem Eintreffen beim Eigentümer für niemanden zugänglich. Erst nach der Entsperrung bietet sie schnellen Zugriff auf gespeicherte Daten. Beim Entsperren des Laufwerks spielt das Smartphone eine zentrale Rolle.

Es werden die biometrischen Authentifizierungsfunktionen des Smartphones genutzt, damit schnell und einfach auf den Content zugegriffen werden kann. Welche Nutzer Zugang zu den Daten bekommen, bestimmt der Eigentümer mithilfe der App selbst.

► zur ArmorLock™ NVMe™ SSD mit Verschlüsselung im Western Digital Store

G-SPEED Shuttle und Shuttle XL

Das G-SPEED Shuttle und Shuttle XL sind transportable RAID-Lösungen mit 4 Bays für 4K- und 8K-Workflows, die das Bearbeiten von Aufnahmen mehrerer Kameras in Echtzeit, das Rendern von Multi-Layer-Effekten und dem blitzschnellen Export ermöglichen.

Die G-SPEED Shuttle SSD mit Thunderbolt™ 3 ermöglicht es, mit 32TB-Kapazität Aufnahmen mehrerer Kameras in Echtzeit zu bearbeiten und zu exportieren.

G-RAID with Thunderbolt 3

Das G-RAID with Thunderbolt 3 ist ein High-Performance-Speichersystem mit zwei 7.200-U/min-Festplatten. Es eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen und bewältigt HD-, 2K-, 4K- und HDR-Multistream-Video-Workflows problemlos.

*Unter DWPD (Device / Drive Writes Per Day) wird der Wert verstanden, der angibt, wie oft eine SSD pro Tag in ihrer vollen Kapazität überschrieben werden kann.

www.westerndigital.com