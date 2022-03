Mit dem iCloud-Schlüsselbund kannst du alle deine Kennwörter geräteübergreifend und sicher in einem Password-Safe speichern. Deine Kennwörter und WLAN-Kennwörter sind bei der Verwendung des iCloud-Schlüsselbundes anschließend auf allen deinen Apple-Geräten verfügbar und auf Aufforderung auf deinen Windows-Geräten. Standardmäßig ist der iCloud-Schlüsselbund in macOS automatisch aktiv. Du musst den Dienst nur richtig nutzen und an deine Anforderungen anpassen, um in Zukunft deine Kennwörter sehr viel sicherer und bequemer zu speichern. Der Dienst speichert die Schlüssel in einer sicheren Datenbank mit der AES-256-GCM-Verschlüsselung.

Darüber hinaus erkennen macOS, iOS und iPadOS, wenn in verschiedenen Anwendungen, zum Beispiel Safari, ein Kennwort für die Anmeldung notwendig ist und können dieses aus dem Schlüsselbund einfügen. Das Finden vergessener und verlorener Kennwörter i...