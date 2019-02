18.02.2019 - 17:28 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



18.02.2019 - 17:28 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Bereits seit dem ersten iPod wächst der Zubehörmarkt kontinuierlich an. Oft geht es sogar schon soweit, dass Drittanbieter neue Accessoires für noch gar nicht angekündigte Apple-Produkte veröffentlichen. Allerdings sehen nicht nur die Zubehörhersteller großes Potential darin, sondern auch Apple selbst. Daher veröffentlicht das Unternehmen für zahlreiche Produkte ebenfalls passendes Zubehör. Doch lohnt sich eigentlich das Original gegenüber der billigen Kopie?

Es ist nahezu egal, welche neue Apple-Hardware Sie sich kaufen – direkt beim Kauf oder kurze Zeit später kommen mehrere wichtige Fragen auf: Welches Zubehör benötige ich? Brauche ich ein zusätzliches Ladekabel, einen Displayschutz und wie wäre es mit einer Schutzhülle? Oder gleich eine Hülle, die das Display vor Schäden schützt? Und wie sieht es eigentlich mit dem Netzteil aus? Auf viele dieser Fragen hat Apple natürlich die passende Antwort in Form eines Accessoires. Nicht selten wird man daher in Apples Geschäften — online und offline — gefragt, ob man nicht noch etwas Zubehör benötigt. Wenn Apple etwas nicht anbietet, dann gibt es zahlreiche Drittanbieter, die die Nachfrage bedienen können.

Geringer Preis = schlechte Qualität?

Doch viele Kunden stellen die Qualität von Drittanbieter-Artikeln in Frage, da die Preis meist deutlich unterhalb des Originalzubehörs liegt. Natürlich gibt es auch Hersteller, die mitunter teurer als Apple sein können. Jedoch sollte man sich nie vom Preis leiten lassen, da sowohl hochpreisige Artikel schlechte Qualität liefern können, während ein Billiganbieter ein sehr wertiges Produkt abliefern kann. Konkrete Regeln gibt es hier nicht, da dies stark variieren kann. Allerdings stieg die Qualität bei vielen Anbietern in den letzten Jahren an. Beispielsweise geriet Hama bei vielen Nutzer in Verruf aufgrund von schlechter Qualität. Inzwischen bietet das Unternehmen solide Qualität zum kleinen Preis. Daher sollte die Meinung hierzu nochmals überdacht werden.

Wenn Drittanbieter-Zubehör zuerst günstiger erscheint

Ein weiteres Beispiel ist die Batteriehülle von Mophie. Das Juice Pack Access ist mit einem Preis von rund 130 Euro nicht nur günstiger als Apples Smart Battery Case (149 Euro), sondern steht dem Original in nur wenigen Punkten nach. Die zusätzliche Akkulaufzeit fällt leicht geringer aus, dafür ist jedoch der Lightning-Port frei zugänglich. Beim Original wird der Lightning-Port zwar verwendet, aber ein weiterer Anschluss kann sowohl den Zusatzakku als auch das iPhone mit Strom versorgen. Alternativ kann das Case auch drahtlos geladen werden. Das Mophie-Zubehör zwar auch, aber für die Aufladung per Kabel wird ein USB-C-Kabel notwendig. Rechnet man die fehlende Akkuleistung und das zusätzliche Kabel hinzu, kommt man womöglich auf den gleichen oder einen höheren Preis für das Drittanbieter-Zubehör.

Anzeige

Fazit

Ob Sie sich für Apple-Zubehör oder Drittanbieter-Produkte entscheiden sollten, ist eine sehr kniffelige Frage, die aufgrund der schieren Masse an Artikel und den Qualitäts- sowie Preisunterschiedenen nicht allgemein gültig beantwortet werden kann. Vielmehr sollten Sie Ihre Präferenzen berücksichtigen. Wenn Sie also bei Originalzubehör ein besseres Gefühl haben, dann sollten Sie diesem Folgen und zugreifen. Da Sie in der Regel mit neuer Hardware auch neues Zubehör anschaffen, können und sollten Sie allerdings variieren, um etwas Neues auszuprobieren.