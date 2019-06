11.06.2019 - 10:05 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Vor allem, wenn Sie zu Fuß unterwegs sind, dann ist die Apple Watch ein überaus praktisches Begleiter, um sich zu orientieren. Anstatt mit dem iPhone in der Hand durch die Umgebung zu laufen, kann Ihnen auch die Smartwatch mit einer soliden Routenführung zur Seite stehen. Dabei gibt es einige nützliche Tricks, die Sie unbedingt kennen sollten. Wir haben die drei besten Features für Sie zusammengefasst.

Navigationshinweise beim Fahren deaktivieren

Bisher hatten Sie keine Wahl: Entweder waren alle Navigations-Benachrichtigungen aktiviert oder nicht. Mit watchOS 5 ändert sich das nun. Hier können Sie die Abbiegehinweise für bestimmte Situationen deaktivieren. Öffnen Sie dazu die Watch-App auf Ihrem iPhone und wählen Sie „Karten“ im Reiter „Meine Uhr“ aus. Ab sofort lassen sich dort die Hinweise beim „Fahren“, beim Verwenden von CarPlay oder beim „Gehen“ deaktivieren.

Abbiegen nach Ton oder Gefühl

Anders als beim iPhone sagt Ihnen die Apple Watch nicht direkt, dass Sie an der nächsten Kreuzung links oder rechts abbiegen müssen. Stattdessen gibt Sie nur Töne sowie ein haptisches Feedback aus. Sollen Sie etwa rechts abbiegen, dann hören sie einen tiefen Ton gefolgt von einem hohen Ton beziehungsweise spüren Sie eine schnelle Abfolge an Taps am Handgelenk. Sollen Sie jedoch links abbiegen, dann ändert sich dies. In diesem Fall höheren Sie erst den hohen und danach den tiefen Ton. Als haptisches Feedback spüren Sie langsamere Vibrationen.

Orte in der Nähe finden

Möchten Sie schnell eine Restaurant, eine Einkaufsmöglich oder Sehenswürdigkeit finden, dann klappt dies auch mit der Apple Watch. Entweder fragen Sie Siri oder Sie öffnen die Karten-App und tippen auf „Suchen“. Scrollen Sie nun etwas nach oben, um die Kategorien „Essen“, „Einkaufen“, „Spaß“ und „Reisen“ aufrufen zu können. Ein Tipp auf eine Kategorie führt Sie zu einer weiteren Unterteilung, damit Sie schnell den richtigen Eintrag finden.

