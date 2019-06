07.06.2019 - 09:12 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



07.06.2019 - 09:12 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

macOS Mojave führte im vergangenen Jahr einige nützliche Funktionen für den Finder. Etwa auf dem Schreibtisch lassen sich seither Stapel einrichten. Dort sortieren sich automatisch zueinander passende Dateitypen ein. Diese können sich etwa nach Bildern, Dokumenten und mehr ausrichten. Dadurch wird stets ein aufgeräumter Schreibtisch gewährleistet. Wir möchten Ihnen kurz zeigen, wie Sie das Feature aktivieren und gegebenenfalls anpassen können.

So nutzen Sie die neue Stapel-Funktion

Apple macht Ihnen das Auffinden der neuen Stapelfunktion einfach und gibt Ihnen zwei Möglichkeiten zur Aktivierung an die Hand. Im einfachsten Fall klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle auf dem Schreibtisch und wählen „Stapel verwenden“ aus. Alternativ dazu können Sie ein Finder-Fenster öffnen und in der Menüleiste „Darstellung“ auswählen. Hier finden Sie ebenfalls die Option „Stapel verwenden“. In dem Moment, in dem Sie auf „Stapel verwenden“ klicken, werden Schreibtischdateien auf Stapel geordnet. Ein Klick auf einen Stapel zeigt Ihnen die zugehörigen Dateien in der üblichen Ansicht.

(Bild: Screenshot)

Lesetipp macOS Mojave: So nehmen Sie Sprachmemos am Mac auf Apple stellt im letzten Jahr zur WWDC mit Project Marzipan eine neue Technologie vor, die es Entwicklern ermöglichen soll, dass Apps für... mehr

So ändern Sie die Stapelsortierung auf dem Schreibtisch

Sie müssen nicht mit der Standardsortierung der Stapelfunktion vorliebnehmen, schließlich stehen mehrere Optionen zur Auswahl. Klicken Sie zur Auswahl in der Menüleiste auf „Darstellung“ und suchen Sie unter „Stapeln nach“ nach einer für Sie geeigneten Stapelmethode. Sie haben die Qual der Wahl und können Dateien nach „Art“, „Erstellungsdatum“, „Änderungsdatum“, „Zuletzt geöffnet“, „Hinzugefügt am“ und „Tags“ sortieren. Die Anordnung ändert sich mit sofortiger Wirkung nach Ihrer Auswahl.

(Bild: Screenshot)

Anzeige