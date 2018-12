10.12.2018 - 09:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



10.12.2018 - 09:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Die Apple Watch ist Zeitanzeiger, Fitnesstracker, Pulsmesser und Musikplayer in einem. Letzter setzt jedoch Bluetooth-Kopfhörer voraus. Während AirPods und verschiedene Beats-Kopfhörer mit W1-Chip leicht koppeln lassen, erfordert die Verbindung anderer Bluetooth-Kopfhörer etwas mehr Arbeit. Für Neueinsteiger haben wir daher eine Anleitung erstellt, sodass das Koppeln ebenfalls zum Kinderspiel wird.

Die Apple Watch Series 2 trennte sich durch das integrierte GPS bereits teilweise vom iPhone. Mit der Series 3 führte Apple dann auch ein LTE-Modell ein, welches noch mehr Möglichkeiten bietet und Ihnen nicht nur das Anrufen via Smartwatch ermöglicht, sondern auch das Musikstreaming erlaubt – Bluetooth-Kopfhörer vorausgesetzt. Diese können Sie mit wenigen Handgriffen verbinden.

So verbinden Sie Bluetooth-Kopfhörer mit der Apple Watch

Wecken Sie zunächst das Display der Apple Watch auf und drücken Sie die Digital Crown, um das App-Menü zu öffnen. Wählen Sie nun die App „Einstellungen“ aus. Tippen Sie anschließend auf „Bluetooth“. Nehmen Sie nun Ihre Bluetooth-Kopfhörer zur Hand und bringen Sie sie in den Kopplungsmodus. Eine Anleitung hierfür finden Sie in der Verpackung der Kopfhörer, aber in den meisten Fällen reicht es aus, wenn Sie den Einschalter für einige Sekunden gedrückt halten, bis eine LED blinkt. Wie erwähnt, kann dies von Kopfhörer zu Kopfhörer variieren.

Nach wenigen Sekunden sollte dann auf der Apple Watch der Kopfhörer erscheinen. Tippen Sie darauf, um die Kopplung fortzusetzen. Einen Moment später sollte unterhalb der Kopfhörer ein „Verbunden“ zu sehen sein.

Kurzfassung:

Digital Crown drücken

„Einstellungen > Bluetooth“

Kopfhörer einschalten und in den Kopplungsmodus bringen

Bluetooth-Kopfhörer erscheinen in der Liste

Kopfhörer antippen

Ihre Kopfhörer sind nun „Verbunden“

