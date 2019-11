Karten-App in iOS 13: So verwenden Sie die Favoriten-Funktion

Favoriten speichern

Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich an einem wunderschönen Ort und möchten diesen später auch Ihren Freunden zeigen, aber können ihn nicht wiederfinden. Apple will mit der in iOS 13 aktualisierten Karten-App genau dieses Problem vermeiden und gibt Ihnen daher die Möglichkeit, Standorte als Favoriten oder auch in Sammlungen zu sichern, sodass Sie jederzeit zurückfinden.

Sie können in iOS 13 auf Ihr Standort-Icon tippen und „Standort markieren“ auswählen, bevor Sie ihn darunter „Als Favoriten sichern“. Mehr Möglichkeiten bietet Ihnen allerdings ein kleiner Umweg. Ziehen Sie die Suchzeile nach oben und tippen Sie unter „Favoriten“ auf „Neu“. Wählen Sie einen Vorschlag aus oder geben Sie eine Adresse ein. Sie können den Ort mit einer Bezeichnung versehen oder ihn einer Kategorie (Arbeit, Privat, …) zuordnen. Tippen Sie zum Abschluss auf „Fertig“, um ihn als Favoriten zu sichern.

Orte zu Sammlungen hinzufügen

Alternativ können Sie Orte auch in Sammlungen sichern. Wenn Sie bereits eine Sammlung angelegt haben und diese weiter ergänzen möchten, müssen Sie sie nicht gesondert aufrufen. Apples Karten-App bietet dazu eine Schnellfunktion an: Wählen Sie einen Ort aus oder markieren einen Standort. Wischen Sie auf der Leiste am unteren Bildschirmrand nach oben und tippen auf den Button „Hinzufügen zu …“. Wählen Sie nun eine Sammlung aus und geben Sie dem Standort gegebenenfalls einen Namen.

