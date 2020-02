iMovie-Tricks: Videoclips ganz einfach kombinieren

Platzieren Sie den Cursor in der Nähe des Clipanfangs in der Zeitleiste. Klicken Sie auf das rautenförmige Symbol „Neuen Keyframe an Abspielposition hinzufügen“ oben links in der Vorschau. Springen Sie in der Zeitleiste an die Stelle, an der der eingefügte Clip endet, und ändern Sie dann die Größe und Position des Clips – ein neuer Keyframe wird automatisch hinzugefügt. Dadurch wird der eingefügte Clip während der Wiedergabe des Videos verschoben oder vergrößert.