Als Steve Jobs im April 2010 das erste iPad vorstellte, war die Welt noch in Ordnung – oder zumindest die Auswahl etwas leichter. Man hatte die Wahl zwischen den Speichergrößen 16, 32 und 64 GB – und ob es das Modell mit mobilem Internet in 3G-Geschwindigkeit oder nur die WLAN-Version sein sollte – das war’s! Heute darfst du dich zwischen fünf verschiedenen iPad-Modellen mit einer Vielzahl an Speicher- und Bildschirmvarianten entscheiden. Aber keine Angst, mit uns triffst du die richtige Wahl – versprochen!

Eine Frage der Größe

Die erste Frage bei der Kaufentscheidung für ein Tablet ist immer die nach der Größe des Bildschirms. Als Faustregel gilt: Größer ist meist besser – und wenn du dein iPad hauptsächlich auf dem Schreibtisch nutzt, dann ist ein iPad Pro mit 11- oder 12,9-Zoll-Display sinnvoll. Wenn du dein Tablet aber regelmäßig mit dir herumträgst, weil...