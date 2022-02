Von Zeit zu Zeit stehen wohl alle mal vor dem Problem, größere Datenmengen mit anderen austauschen zu müssen. Archive mit einigen 100 Megabyte und mehr sind heute keine Seltenheit. Hochaufgelöste Bilder blähen Dokumente auf, im Urlaub wird fleißig in 4K gefilmt, Programme werden immer größer – die Liste lässt sich fortsetzen. Da kommen die klassischen Methoden wie E-Mail-Anhänge und Nachrichten schnell an ihre Grenzen. Willst du sehr große Dateien weitergeben, gilt es den jeweils passenden Weg dafür zu finden. Welcher das ist, hängt nicht nur von der Datenmenge an sich ab, sondern von vielen Parametern. Dazu gehört zum Beispiel die Frage, ob dein Gegenüber Apple-Systeme verwendet, ob du die Daten nur verschickst oder gemeinsam mit jemandem daran arbeiteten willst, ob eine schnelle Internetverbindung besteht oder ob der Transfer häufiger ansteht.

Mail für große Dateien

Der Klassiker ist der Versand als Anhang an einer...