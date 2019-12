So erstellen Sie eine @icloud.com-E-Mail-Adresse am Mac oder iPhone

Hinweis: Die Anleitung funktioniert nicht, wenn Ihre Apple-ID eine Apple-E-Mail-Adresse ist oder bereits mit einer verbunden wurde.

So legen Sie eine iCloud.com-E-Mail-Adresse am Mac an

Klicken Sie in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf das Apple-Logo und anschließend auf „Systemeinstellungen". Wählen Sie dann „Apple-ID“ und dann aus der Seitenleiste „iCloud“ aus. Im folgenden Fenster werden Ihnen weitere verfügbare iCloud-Dienste angezeigt. Setzen Sie einen Haken neben „Mail“. Wenn Sie noch keine „@icloud.com“, „@me.com“ oder „@mac.com“-E-Mail-Adresse verknüpft haben, fehlt dieser standardmäßig. Sie können nun eine E-Mail-Adresse mit aktuellen Apple-Endung erstellen. Tippen Sie dazu auf „OK“. Bestätigen Sie die Eingabe mit Klick auf „Erstellen“. Sobald die E-Mail-Adresse angelegt ist, finden Sie das neue Postfach in der Mail-App samt Bestätigungsmail von Apple.

So legen Sie eine iCloud.com-E-Mail-Adresse am iPhone/iPad an

Nehmen Sie Ihr iPhone oder iPad zur Hand und öffnen Sie die Einstellungs-App. Wählen Sie oben Ihren Account aus und tippen dann auf „iCloud“. Schieben Sie den Regler neben "E-Mail" nach rechts. Wenn Sie noch keine E-Mail-Adresse mit Apple-Endung verknüpft haben, ist dieser standardmäßig deaktiviert. Sie können jetzt eine E-Mail-Adresse mit „@icloud.com“-Endung erstellen. Tippen Sie dazu auf „OK“. Die gewünschte E-Mail-Adresse wird dann dauerhaft mit Ihrer bisherigen Apple-ID verknüpft. Sobald Sie die E-Mail-Adresse angelegt haben, finden Sie das neue Postfach in der Mail-App samt Bestätigungsmail von Apple.