24.07.2019 - 09:11 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Bereits mit iOS 8 führte Apple einige Funktionen ein, die iPad, iPhone und Mac miteinander verbinden. Die stetige Weiterentwicklung seitdem hatte zur Folge, dass mittlerweile auch Anrufe und SMS von einem iPhone auf andere Apple-Geräte weitergeleitet werden können. So schön diese Funktion für manche Nutzer ist, kann sie aber auch nervig werden. Wir zeigen Ihnen daher, wie Sie das Klingeln auf anderen Geräten abschaltest.

Grundlagen

Als Apple mit iOS 8 eine stärkere Verbindung zwischen den einzelnen Apple-Geräten präsentierte, war die Freude natürlich sehr groß. Mit dem Kontinuitäts-Feature kann man nun Anrufe und SMS auch auf dem iPad oder Mac entgegennehmen, wenn sich diese im selben WLAN-Netzwerk befinden und mit derselben Apple ID verbunden sind. Der Vorteil liegt natürlich auf der Hand: Man sitzt gerade am Mac und plötzlich klingelt das iPhone. Mit dem Kontinuitäts-Feature kann man nun bequem den Anruf am Mac entgegennehmen ohne das iPhone aus der Tasche zu ziehen oder es vom Wohnzimmertisch zu holen. Auch wenn das ganz nett klingen mag, kann es mit zunehmender Geräteanzahl nervig werden, sobald es in der ganzen Wohnung klingelt.

So deaktivieren Sie die Anrufweiterleitung auf das iPad oder andere Apple-Geräte

Schritt 1: Nehmen Sie Ihr iPhone hervor und öffnen „Einstellungen > Telefon“.

Schritt 2: Hier siehen Sie den Menüpunkt „Auf anderen Geräten“. Wählen Sie ihn aus.

Schritt 3: Sie können nun entscheiden, ob Sie die Anrufe auf keinem weiterem Gerät mehr angezeigt werden oder dies nur auf bestimmte begrenzen.

Wenn Sie die Anrufweiterleitung für alle Geräte blockieren möchten, dann sollten Sie den Schieberegler neben „Anrufe auf anderen Geräten“ nach links ziehen.

Ähnlich deaktivieren Sie auch einzelne Geräte. Die verbundenen Geräte werden Ihnen in einer Liste angezeigt. Benutzen Sie den Schieberegler, um die Anrufe für einzelne Geräte zu erlauben.

