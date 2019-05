(Bild: Screenshot)

Mindnode

Mindnode ist eine schlanke und einfach zu bedienende Mindmapping-App für iPhone, iPad und Mac, die mit einem fairen Preismodell überzeugt. Nach dem Download können Sie die App zwei Wochen lang ausgiebig testen, bevor Sie mittels In-App-Kauf den vollen Funktionsumfang einmalig freischalten.

Das Erstellen der ersten Mindmap geht nicht nur aufgrund der übersichtlichen und gut strukturierten Benutzeroberfläche, sondern vielmehr durch das durchdachte Eingabekonzept flott vonstatten. So können Sie zum Beispiel in einem simplen Hilfseditor Ihre Gedanken in einer Liste niederlegen und den kompletten Text in die Zwischenablage kopieren. Öffnen sie anschließend die App und fügen Sie den Inhalt der Zwischenablage per „Einsetzen“ zu Ihrer Mindmap hinzu. All Ihre Gedanken fließen nun strukturiert und vorsortiert in die neue Mindmap ein. Danach können Sie bei Bedarf die Texte und Knoten optimieren, um eventuell komplexere Sachverhalte besser darzustellen.

Mindnode bietet zahlreiche Themen und vielfältige Gestaltungsoptionen an. Fertige Mindmaps können Sie als Text, PDF, Bild oder in Outline-Formaten exportieren. Ebenso ist ein Export in Richtung der Erinnerungs-App oder Omnifocus möglich. Der Entwickler bietet darüber hinaus mit „Mymindnode“ einen kostenlosen Webservice an, der sich unter anderem zum Teilen von Dokumenten oder Präsentieren vor Kunden außerhalb des eigenen Büros eignet.

